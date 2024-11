Fuerte confesión de una figura de Atlanta United antes del choque decisivo ante el Inter Miami de Messi: “Necesito un terapeuta porque…”

Tras ganar el primer partido 2-1 y perder el segundo por el mismo resultado el último sábado, Inter Miami deberá ir a un tercer duelo a modo de desempate contra Atlanta United por los cuartos de final de conferencia, única instancia de los playoffs que se define al mejor de tres sin posibilidad de empates (en caso de igualdad en los 90 minutos, se define un ganador por penales). El choque definitorio se jugará el sábado 9 de noviembre.

Las Garzas, que cayeron en la última jugada de la noche, estuvieron cerca de llevarse el triunfo, con muchas oportunidades e incluso un gol anulado de Lionel Messi que podría haber sentenciado la serie. En caso de haberse dado así, hubieran retirado a un histórico futbolista de la MLS, actualmente en el el cuadro rojinegro, que a sus 37 años de edad anunció en agosto que la de este 2024 sería la última temporada de toda su carrera.

El Inter Miami de Messi casi retira a Dax McCarty. (Foto: Atlanta United)

Se trata del mediocampista Dax McCarty, quien tras el triunfo que le dio al menos un partido más de vida, hizo una fuerte confesión: "Necesito un terapeuta porque he sido un desastre emocional el último mes. Entro como lo he hecho en cada juego, los últimos cuatro o cinco juegos, pensando si esto es todo, qué vas a sentir, cómo te vas a sentir después del juego".

"No pensemos negativamente, pensemos positivamente, vamos a seguir con esto, pero cuando te sustituyen cuando íbamos 1-1 y quiero decir… Creo que todos esperan que en ese momento tuviéramos un poco más el balón en los últimos 15 minutos y esperar los penales, y que pase lo que pase", declaró a continuación a modo de explicación sobre cuáles fueron las sensaciones que tuvo ante la inminencia de una derrota que lo habría retirado definitivamente.

"Así que ya sabes, estoy siguiendo el camino, es muy emotivo y les digo a los muchachos que no quieren que me retire todavía, me piden que siga adelante porque soy tan bueno en 5 contra 2, tan bueno en el rondo. Los jóvenes no se cansan de mí, solo quieren que siga adelante", concluyó al respecto quien intentará sumar una nueva vida este sábado ante el Inter Miami de Messi.

Dax McCarty jugó toda su carrera en la MLS, en la que disputó más de 500 partidos entre temporada regular y playoffs. Debutó en 2006 en FC Dallas y pasó por DC United, New York Red Bulls, Chicago Fire y Nashville, antes de desembocar este 2024 en Atlanta United. Además, también vistió la camiseta de la Selección de Estados Unidos, con la que llegó a disputar 13 partidos entre 2009 y 2017 y ganó una Copa de Oro Concacaf (2017).