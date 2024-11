El sentido posteo de Colapinto tras su complicado fin de semana en Brasil: "Me hubiera encantado..."

No fue un fin de semana lindo para Franco Colapinto. Primero por la triste noticia del fallecimiento de su abuelo el día jueves y luego porque la competencia en el Gran Premio de Brasil le fue esquiva. El sábado no tuvo una gran carrera sprint, la clasificación no pudo disputarse hasta el domingo. La abandonó tras chocar. Ese mismo día compitió en el GP y también abandonó, en ese caso con un choque más fuerte.

Aún así, la caricia para Colapinto llegó de la mano del gran número de fanáticos que se acercaron desde Argentina a San Pablo para brindarle todo su apoyo. Miles de fanáticos pidieron por él en la jornada del viernes, lo apoyaron en la sprint, realizaron un banderazo en la previa al domingo maratónico y se quedaron para respaldarlo cuando finalizó el mal momento.

El posteo de Franco Colapinto.

Después de todo eso y a un día de la carrera, Colapinto utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje en el que mostró toda su frustración por lo sucedido pero para agradecer también el apoyo de los argentinos.

"Finde durísimo si los hay. Me hubiera encantado disfrutar más de estos días tan especiales con tanta gente apoyándome. Sé el esfuerzo que hicieron para estar conmigo, y de verdad muchas gracias a todos por venir, no paran de sorprender al mundo", expresó, adjuntando el emoji de un corazón, la bandera argentina y una foto con el casco en homenaje a Reutemann.

Tras el duro golpe, el piloto argentino ya debe poner la mente en lo que puede ser su revancha, dentro de tres semanas en el marco del Gran Premio de Las Vega. "Volveré más fuerte en la próxima carrera, pero hay que recuperarse de esto", aseguró en Interlagos Colapinto.