La tajante respuesta de Gallardo sobre los rumores de regreso de Enzo Pérez y Juanfer Quinteros: "Hay que..."

Marcelo Gallardo comandó la victoria de River por 2 a 1 ante Estudiantes en el marco de la fecha 25 de la Liga Profesional, encuentro que marcó el reencuentro entre el DT y el actual futbolista del Pincha, Enzo Pérez, quien supo escribir con el entrenador las páginas más doradas de la historia moderna del Millonario.

Desde hace semanas se viene especulando con la posibilidad de que el mendocino regrese a River, de donde se fue durante la gestión de Martín Demichelis. La relación entre Enzo Pérez y Micho terminó muy desgastada después del escándalo por el off con periodistas en el que el DT ahora de Rayados habría dejado expuesto al jugador.

La frase tajante de Marcelo Gallardo sobre la vuelta de Enzo Pérez

Enzo Pérez tiene contrato hasta fin de año con Estudiantes y ya se advierte sobre un posible encuentro entre ambos luego del Trofeo de Campeones, el 21 de diciembre. Mientras tanto, Gallardo pide respeto y evita hablar del tema.

Fue consultado sobre eso en conferencia de prensa luego de la victoria ante el Pincha, pero el Muñeco no se atrevió más que a expresar: "Recién termina el partido, no nos comprometamos con eso. Hay que respetar al jugador y sobre todo a Estudiantes, que es el lugar en el que hoy está Enzo Pérez. No voy a contestar más que eso: simplemente respetar a Enzo Pérez que hoy tiene puesta otra camiseta y está en un gran club. Te pido que respetes eso".

Luego, el periodista siguiente le advirtió que iba a preguntarle algo similar en torno a Juan Fernando Quintero, por lo que Gallardo lo interrumpió para decirle: "Exactamente lo mismo. Si me preguntás lo mismo te voy a responder lo mismo".

El reencuentro entre Gallardo y Enzo Pérez

La situación de Juanfer Quintero es distinta, porque el contrato con Racing tiene extensión hasta diciembre de 2026 y no parece sencillo sacarlo de la Academia, con quien el colombiano salió campeón recientemente de la Copa Sudamericana. Para repatriarlo, River deberá abonar cláusula y principalmente apelar al cariño para convencerlo.