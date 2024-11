La sinceridad brutal de Toto Salvio tras ser el verdugo de Boca en la Fortaleza: "No me..."

La inexorable ley del ex, una vez más, se hizo presente en una cancha de fútbol. Eduardo Salvio, que ingresó en el complemento, fue el encargado de anotar el gol con el que Lanús venció a Boca, en la Fortaleza, por la mínima diferencia. De esta manera, el local le puso fin a la racha de 12 partidos sin sumar de a tres.

Tras el partido el Toto, reconocido hincha del Xeneize, enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial a cargo de TNT Sports. Todavía dentro del campo de juego, el 14 fue totalmente honesto a la hora de graficar sus sensaciones sobre lo acontecido en horas de la tarde de este domingo.

La palabra de Salvio tras su gol a Boca

Para comenzar, expresó: "Estoy contento con ayudar al equipo, la verdad que necesitábamos de esta victoria. Fue justo ante Boca, pero bueno... el equipo lo necesitaba después del golpe que tuvimos por la Copa. Espero que este sea un punto de partida de acá al final y que sea con más victorias".

"Lo necesitábamos. Era más que importante este partido para nosotros. Por ser Boca es una motivación extra, ¿no? Por jugar contra el más grande. Estoy contento porque el equipo hizo un gran trabajo, demostró todo el partido que quería llevarse la victoria. Podríamos haber hecho algún golcito más", expresó Salvio tras la victoria de Lanús.

Para finalizar, al ser consultado sobre el motivo que lo llevó a no celebrar el tanto, el campeón de cuatro títulos con el Xeneize sentenció: "No lo grité por lo que todo el mundo sabe... Me pone feliz ayudar al equipo, pero no me hace gracia meterle goles a Boca. Te digo la verdad, no me hace gracia, no me pongo contento por esto. Sí me pone contento ayudar al equipo. A Boca lo llevo en el corazón".