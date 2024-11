La queja de Tata Martino por el reglamento de los playoffs de la MLS tras caer ante Atlanta: “No es justo que…”

Tras la derrota 2-1 como visitante ante Atlanta United y tener que jugarse el pase a la segunda ronda de los playoffs de la MLS en el tercer partido, Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que muchos de sus jugadores están acostumbrados a pasar por adversidades de este estilo en este tipo de instancias, o incluso peores.

"Tenemos la ventaja de la jerarquía en el equipo con muchos jugadores que han pasado situaciones mucho más difíciles que esta, aunque hubiéramos querido que todo termine hoy. Estamos muy frustrados con el resultado final", afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El gol del triunfo de Atlanta United sobre Inter Miami

El Tata consideró que su equipo hizo "méritos para ganar el partido" y que en el banquillo existía optimismo incluso en caso de ir a los penales. Las Garzas se adelantaron con un gol del paraguayo Daniel Martínez, pero fue remontado con goles del irlandés Derrick Williams y el portugués Xande Silva en el último suspiro, al minuto 94.

Martino reconoció que no considera completamente correctas las reglas de los playoffs de la MLS, que indican que en los cuartos de final de conferencia, única instancia con series al mejor de tres partidos, en cada choque tiene que haber un ganador, sin importar si es goleando o por penales. Tras haber ganado Inter el primero 2-1 e ir empatando el segundo 1-1 hasta el final, en una situación normal Atlanta debería haber jugado los últimos minutos desesperado por marcar un gol. Pero con este formato, que permite especular con empatarlo e ir a ganarlo desde los doce pasos, hizo que juagara con mayor tranquilidad y soltura.

El DT argentino puntualizó con otro caso similar en esta misma instancia: "No nos parece justo que Orlando (venció 2-0 a Charlotte, igualó en la vuelta 0-0 y cayó en penales, y ahora deberá ir a desempate) sin perder pueda quedar fuera. Está bien que se dé oportunidad a equipos que accedieron a la postemporada desde más abajo, pero también es cierto que no está bien que un equipo que no gana pueda eliminar a uno que sí ganó un partido", sentenció el Tata.

Fuente: EFE