Gallardo reveló el motivo por el que mandó al banco a Borja ante Banfield: “A él le hizo bien…”

Tras la eliminación en semifinales de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, River Plate volvió al triunfo este sábado como local ante Banfield por la fecha 20 de la Liga Profesional. Fue 3-1 en un intenso encuentro que parecía tener controlado con los dos goles de Pablo Solari a los minutos 44 y 46, que se complicó tras el descuento de Leandro Garate a los 83', y que finalmente pudo cerrar gracias al grito agónico de Miguel Borja en el séptimo minuto de adición.

Este no fue un tanto más para el Colibrí, ya que venía de una sequía importante y no marcaba de jugada desde hacía 8 partidos (había convertido ante Vélez el pasado 18 de octubre por la fecha 18, pero de penal). Sus bajos rendimientos recientes hicieron que comenzara a ser resistido por parte de la hinchada, e incluso bajaron algunos chiflidos y abucheos de las tribunas en el Monumental previo al duelo contra el Taladro). De hecho, en esta oportunidad comenzó en el banco de suplentes e ingresó recién a los 74'.

El gol de Borja para el 3-1 de River sobre Banfield

En la conferencia de prensa posterior, Marcelo Gallardo se refirió a la situación del colombiano y la de otros jugadores que en el último tiempo vienen siendo muy discutidos: "No me parece hablar de fines de ciclo cuando quedan siete partidos y muchos puntos por sacar, no corresponde. Después veremos, hay que empezar a ver las diversas posibilidades para empezar a pensar en el año que viene, pero no podemos dejar de estar enfocados", señaló.

La razón por la que Gallardo mandó al banco a Borja

Tras esto, fue consultado acerca de qué lo llevó a no incluir a Borja en el once inicial: "Fue una decisión como las que a veces hay que tomar. Más allá de ser un futbolista importante y el goleador, necesitaba buscar otras alternativas, eso es lo que decidí para la búsqueda de mejor funcionamiento y volver a revitalizarnos. Hasta a él le hizo bien salir del centro de atención, claramente un jugador de su jerarquía cuando no está con el gol... A veces hay que salir, le hizo bien, entró e hizo el gol, algo rarísimo pero que pasa", explicó el Muñeco.

En ese sentido, agregó un reflexión final: "Tuvo pocos minutos e hizo un gol. El fútbol es así, tiene estas cosas, por eso hay veces que hay que tener ciertos momentos de tranquilidad y serenidad para tomar decisiones y que los jugadores las tomen como cosas naturales, no como un castigo. Había que cambiar una dinámica, seguiremos haciéndolo así cuando vea que el equipo necesita un cambio", concluyó Gallardo.