Los dos tremendos goles de chilena de argentinos que nominaron al The Best

A falta de la confirmación oficial por parte de la fecha en la que se realizará la gala oficial de los premios The Best de la FIFA, se conocieron los candidatos a quedarse con el reconocido Puskás. En total, son once los goles que compiten por quedarse con el galardón que comprende las fechas entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024.

En este contexto, hay dos argentinos que fueron nominados para quedarse con el premio que homenajea al histórico delantero húngaro, figura legendaria del fútbol a novel mundial y el cual es considerado, por muchos, como uno de los mejores futbolistas de la historia.

El golazo de chilena de Alejandro Garnacho

Uno de ellos es Alejandro Garnacho. El delantero del Manchester United y la Selección argentina convirtió un tanto excepcional de chilena en la victoria de su equipo por 3-0 ante el Everton por Premier League, el 26 de noviembre del año pasado. Luego de un centro desde la derecha del portugués Diogo Dalot, a los dos minutos del primer tiempo, el Bichito realizó una volea acrobática para adelantar rápidamente a Los Diablo Rojos en el marcador.

El golazo de chilena de Walter Bou

El otro que se ilusiona con poder recibir el The Best al mejor gol de la temporada es Walter Bou. El delantero de Lanús realizó una maniobra similar en el triunfo de su equipo ante Tigre por 3-2. Tras pararla de pecho al borde del área, el pasado 4 de agosto en el torneo de la Liga Profesional, definió por encima del cuerpo del arquero.

De esta manera tanto Garnacho como Bou se ilusionan con sumarse a la lista de Erik Lamela, quien hasta el momento ha sido el único argentino en ganar el premio en la temporada 2020/21, cuando vestía la camiseta de Tottenham. ¿Y Lionel Messi? El mejor jugador del mundo quedó en dos ocasiones a las puertas de conseguir el galardón a pesar de haber contado con innumerables golazos a lo largo de su carrera.