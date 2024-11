Messi fue nominado al premio The Best 2024 de la FIFA: con quiénes compite

Este jueves se dieron a conocer los nominados por la FIFA a los premios The Best al mejor futbolista del mundo en 2024. Son 11 candidatos de distintos equipos a lo largo y ancho del planeta, entre los que se podrá elegir hasta el próximo 10 de diciembre. Entre ellos, se encuentra nada menos que Lionel Messi, que venía de no se considerado para el último Balón de Oro.

Para muchos es sorpresiva esta nueva nominación de la Pulga, ya que hace un año y medio que no compite en las principales ligas del mundo. Sin embargo, puede ostentar en la última temporada la obtención de la Copa América con la Selección argentina y la Supporters' Shield de la MLS con Inter Miami. Además, ha conseguido muy buenos números en cuanto a lo individual, con 29 goles y 18 asistencias en 36 partidos jugados.

Los 11 nominados al FIFA The Best 2024. (Foto: FIFA)

Para esta edición, le tocará competir contra Jude Bellingham (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Tony Kroos (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid), Rodri (Manchester City, ganador del Balón de Oro), Federico Valverde (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) y Lamine Yamal (Barcelona).

