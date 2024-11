La honestidad brutal de Matías Pellegrini sobre la protestada amarilla a Advíncula: “Para mí era…”

Boca y Vélez se sacaron chispas en el duelo de semifinales de la Copa Argentina que terminó en un 4-3 en favor del Fortín y una de las jugadas más repetidas fue la que derivó en la primera amarilla para Luis Advíncula, aunque muchos en Vélez exigían expulsión. El jugador Matías Pellegrini, a quien el peruano embistió, dio su opinión y sorprendió por su honestidad.

Un gran pase de Claudio Aquino dejó a Matías Pellegrini cerca de la posibilidad de anotar el tercer gol de Vélez, sobre el final del primer tiempo, pero una infracción de Advíncula transformó todo en tiro libre. El árbitro Pablo Echavarría amonestó a Advíncula, aunque todo el Fortín, encabezados por su capitán Valentín Gómez, se le fue al humo, considerando que ameritaba la tarjeta roja.

La opinión de Pellegrini

El día posterior al partido y luego de opiniones divididas, el propio Pellegrini, protagonista de la jugada, se refirió a la polémica. En diálogo con el programa Dale al medio de TyC Sports, dijo: “Hoy se habló un poco… Algunos dicen que era roja, para mí no sé si es tan roja”.

Luego, explicó: “Porque me parece que no la tenía tan dominada y medio que empiezo a trastabillar. Y a lo último me parece que me empuja, pero no sé si es un empujón muy fuerte…”. Eso sí, sobre la segunda tarjeta amarilla del peruano, que derivó en su expulsión, sentenció: “Era roja directa”.

La polémica de la noche

Además, Pellegrini se refirió al gran momento que atraviesa el Vélez de Gustavo Quinteros: “Somos conscientes de la campaña que venimos haciendo, también peleamos la Copa de la Liga el semestre pasado. Por suerte, la pudimos mantener y ahora estamos peleando la Copa Argentina, el campeonato… Tenemos que seguir así, trabajando, con mucha humildad y sacrificio y con mucha ilusión para poder conseguir todo lo que queremos”.