La dura respuesta de Diego Milito a Víctor Blanco: “Me dolió muchísimo que haya dicho que…”

Tras la coronación en la Copa Sudamericana, se terminaron las banderas blancas en el mundo Racing. De esta manera la vida política, a la espera de las elecciones presidenciales del próximo 15 de diciembre, comenzaron a aumentar la temperatura. Luego de los dardos de Víctor Blanco, quien aseguró que a Diego Milito "le falta un poco de humildad”, el ídolo salió al cruce.

En su charla con Radio La Red, el candidato a presidente por la oposición manifestó: “Me dolió muchísimo que Blanco haya dicho que me falta humildad. Siento que él no valora el respeto que tuve estos años que no estuve en el club. Me cuesta entender estas chicanas y operaciones. Esas políticas del viejo Racing. No cambió nada desde que me fui hasta acá”.

Milito le respondió a Blanco tras sus declaraciones.

“Al primero que le hablé cuando iba a presentarme fue a Victor, me junté tres veces. No hay nada personal con Blanco, tenemos diferencias de visión: la inversión no es un gasto. Los clubes de esta magnitud no se pueden manejar con una o dos personas porque hacemos agua. Hoy elige pegarme a mí y sinceramente me duele, lo respeto como presidente, pero lógicamente no coincido”, sumó.

Al ser consultado sobre el futuro de Gustavo Costas, actual DT de Racing, Milito no aseguró nada: “Tengo una relación muy buena con Costas. Gustavo junto con el Bocha (Maschio), me hizo hacer realidad el sueño de cualquier pibe de debutar en Primera. Tengo una relación espectacular y me alegra que tenga esta posibilidad, la gente lo adora. Tengo que hablar con el director deportivo sobre la continuidad de Costas, ya se van a enterar. No voy a decir nada, habrá un director deportivo y con el primer entrenador que nos vamos a sentar a hablar es con Gustavo”.

Para finalizar, pareció quitarle mérito a la conducción de Víctor Blanco por el título conseguido: “La obtención de títulos no tiene que ser esporádica. Racing se encontró con el resultado por un gran trabajo de Gustavo y de los jugadores, pero no puede ser esporádico. Hay que trabajar mucho y capitalizar estos triunfos. No podemos esperar siempre que la pelota pegue en palo y entre porque un día va a pegar en el palo y va a salir. Tenemos que invertir, tenemos que ver hacia dónde queremos ir”.