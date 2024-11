El polémico palazo del DT de Mauro Icardi en Galatasaray a Wanda Nara: “Si no fuera por su esposa…”

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara está al rojo vivo y trascendió las fronteras de lo mediático para llegar al ámbito de lo legal, con fuertes denuncias por parte de la modelo y empresaria. Todo esto se da al mismo tiempo que el futbolista atraviesa un complicado momento deportivo, puesto que viene de sufrir semanas atrás una grave lesión ligamentaria que lo tiene alejado de las canchas y por la cual volvió a Argentina para realizarse una operación.

En ese sentido, quien salió en defensa del delantero rosarino fue su director técnico en Galatasaray, Okan Buruk, que apuntó contra su expareja: "Si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo para él. Quizás sería el delantero de la Selección argentina. Es posible que haya perdido muchas cosas en su vida por esto", opinó.

Okan Buruk junto a Mauro Icardi, tras consagrarse campeones con el Galatasaray. (Foto: Galatasaray)

Tras esto, elogió la personalidad de su dirigido: "Es una persona familiera. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia”, aseguró. Y advirtió: “El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo".

El Galatasaray está teniendo una gran temporada, puntero invicto en el campeonato local y entre los primeros puestos de la fase de liga de la Europa League. De hecho, los únicos partidos que perdió fueron en los playoffs de clasificación a Champions League. Sin embargo, necesitará de su goleador argentino para las instancias decisivas que están al caer el próximo semestre. "Vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible al ruedo", comentó al respecto Buruk.

Icardi llegó al Galatasaray en 2022, proveniente del PSG, y desde entonces se convirtió en la máxima figura del equipo. Ha ganado la Superliga de Turquía en las temporadas 2022/23 y 2023/24, siendo galardonado como mejor futbolista del año de la liga en la primera y como máximo artillero en la segunda con 25 tantos. En total lleva disputados 87 partidos, en los que anotó 61 goles y brindó 22 asistencias.