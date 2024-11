Gimnasia tiene árbitro para la vuelta: la polémica que lo expuso en Mendoza

La designación del árbitro para el partido de vuelta de la serie entre San Martín de Tucumán y Gimnasia no pasó inadvertida en Mendoza. Brian Ferreyra será el encargado de impartir justicia en La Ciudadela aunque tiene un antecedente polémico, justamente, vinculado con el Lobo.

El hecho se dio en la temporada 2023, en un encuentro que tuvo lugar en el Víctor Legrotaglie. Lo ganaba 1 a 0 Nueva Chicago pero lo terminó revirtiendo el Mensana 2 a 1. Si bien el duelo tuvo varias jugadas en el centro de la escena (como la roja al DT Montenegro del Torito), lo más polémico se dio en el final, cuando no cobró un penal para la visita por infracción a Vesco que podría haber torcido la historia.

Post partido, el arquero del equipo de Mataderos no tuvo pelos en la lengua y liquidó al juez: “Cuatro tipos se dignan a cagarte la vida y ya está. El árbitro desde el minuto 1 me dijo ‘vine para echarte a vos, al 2’ y te amenaza. Hoy me sentí robado. Lo del árbitro hoy fue nefasto, lástima que manchen tanto al fútbol”, expresó Dany Monllor en aquel momento.

Ferreyra, el juez para la vuelta.

En lo que va de la temporada, el juez no dirigió nunca al Lobo, mientras que a San Martín de Tucumán lo arbitró en cuatro oportunidades (tres triunfos y un empate). El domingo, en el Jardín de la República, lo acompañarán José Castelli (asistente 1), Juan Del Fueyo (asistente 2) y Lucas Cavallero (cuarto árbitro).

La designación del colegiado era un tema esperado en Gimnasia, principalmente, por lo que ocurrió en el duelo de ida. Monsón Brizuela fue demasiado permisivo con el tiempo que hizo todo el elenco tucumano. Darío Sand, arquero del Santo, tuvo actitud de demora desde el minuto uno y recién lo amonestó en el final del duelo.

"Esperábamos otro rendimiento del árbitro. En la previa del encuentro con Deportivo Madryn se habló de Julio Barraza toda la semana y tuvo un gran partido. No nos pareció lo mismo con Monsón Brizuela", dijo post entrenamiento Ignacio Antonio, abriendo el paraguas del lado blanquinegro. Ahora, volverá a cruzarse con el Lobo.