Rumor bomba en Boca: aseguran que Chiquito Romero fue ofrecido a otro grande

La relación entre Sergio Romero y Boca Juniors no pasa por su mejor momento. Sus flojas actuaciones durante el último tramo del ciclo de Diego Martínez y la pelea con los hinchas luego de la derrota en el Superclásico tensaron mucho la cuerda y pasó de ser titular indiscutido a no jugar por un mes. Pareciera ser que las aguas están un poco más calmadas respecto de cómo era el clima hace poco tiempo atrás, aunque no habría cambiado demasiado su situación en el club.

El último sábado volvió a la acción ante Huracán (no jugaba desde el 19 de septiembre en la caída 3-0 contra Tigre) y tuvo una correcta actuación, con valla invicta incluida. De todos modos, ya habría perdido definitivamente la pulseada por la titularidad con Leandro Brey, por lo que su continuidad está en duda. Y por más que tenga contrato hasta diciembre de 2025 y él pretenda quedarse a pelear el puesto, ya se están analizando algunas alternativas para que siga su carrera el año próximo en otro equipo.

Romero habría sido ofrecido a San Lorenzo. (Foto: Fotobaires)

En ese sentido, este miércoles trascendió el rumor de que Chiquito fue ofrecido a San Lorenzo. Esto fue informado por Cristian Camiño, periodista que cubre el día a día del cuadro de Boedo, en Pelota Parada por TNT Sports. Si bien esto se trataría en principio de un primer acercamiento, sería una muy buena opción para que el 1 del Xeneize vuelva a tener rodaje y en un cuadro de jerarquía.

Habrían dos factores que juegan a su favor. El primero de ellos es que el Ciclón está buscando un arquero para el año próximo, ya que el préstamo de Chila Gómez no se renovaría y Facundo Altamirano sería cedido a otro club. A su vez, el exguardameta de Racing y la Selección argentina sería del gusto de Miguel Ángel Russo, por lo que habría buena disposición para incorporarlo.

Chiquito Romero sería del gusto de Russo. (Foto: San Lorenzo)

En caso de que se confirme esta información y avancen las negociaciones, San Lorenzo podría convertirse en el octavo club en la carrera de Romero, luego de sus pasos por la Academia de Avellaneda, el AZ Alkmaar de Países Bajos, la Sampdoria, el Mónaco, Manchester United, Venezia y Boca. ¿Se darán las cosas para que en 2025, con 38 años, vista el buzo del conjunto azulgrana?