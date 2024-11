La inesperada frase de Gustavo Costas que encendió las alarmas en Racing de cara a 2025: "Todavía no..."

El presente de Gustavo Adolfo Costas en Racing Club está lleno de gloria tras conquistar la Copa Sudamericana en una histórica final ante Cruzeiro, que reafirmó su estatus de ídolo en la institución. Sin embargo, la incertidumbre sobre su continuidad al frente del equipo encendió las alarmas en Avellaneda, especialmente entre los hinchas, que lo ven como la figura ideal para seguir liderando al equipo en un 2025 cargado de desafíos.

En una entrevista con F12, el programa de ESPN, Costas sorprendió al afirmar que todavía no tiene decidido si seguirá al frente de la Academia: "Todavía no pensé en eso", expresó, dejando entrever que prefiere centrarse en el presente y no tomar decisiones apresuradas.

El entrenador explicó que su enfoque está en cerrar de la mejor manera el año competitivo, con Racing peleando las últimas cuatro fechas de la Liga Profesional. Además, reconoció que las elecciones presidenciales del club, que se realizarán a fin de año, son un factor importante para no adelantar decisiones: "Hay elecciones y yo no quiero estar en el medio de la política del club", aclaró.

A pesar de esto, la expectativa de los hinchas y del entorno del club es que, tras los comicios, se haga llegar una oferta formal de renovación. Sería una decisión lógica para cualquiera de los candidatos, dado que alejar a Costas tras este éxito sería un movimiento impopular en los primeros días de gestión.

Agradecimiento a Víctor Blanco y un mensaje de unidad

Más tarde, Costas expresó su gratitud hacia Víctor Blanco, el actual presidente de Racing, quien confió en él para dirigir al plantel en este momento histórico. "Soy un agradecido a Víctor porque pensé que nunca iba a vivir esto. No me habían llamado en los mejores momentos de mi carrera y no pensé que me iban a llamar ahora. Creí que era una broma", relató emocionado.

También destacó que el logro de la Copa Sudamericana no fue mérito individual, sino fruto de la unidad dentro del club: "Esto no lo lograron los nombres propios, lo logramos todos juntos", sentenció.

El llamado de los candidatos opositores

Posteriormente, Costas habló largo y tendido en una nota con el programa Líbero, de TyC Sports, Horacio Pagani le preguntó a Costas sobre si había recibido el llamado de Diego Milito, candidato por "Racing Sueña" en las próximas elecciones, a lo que el DT respondió: "Sí, (Diego) Milito me mandó un mensaje para agradecerme. Y Miguel Jiménez (ex vicepresidente y actual candidato a presidente) también, a ambos se los agradecí".

En el mismo sentido, cuando el periodista le volvió a consultar sobre la posibilidad de quedarse independientemente de quién gane las elecciones, Costas se mostró incómodo: "No quiero pensar ni hablar sobre eso. Si yo veo que voy a dividir a Racing, me voy ya, doy un paso al costado. Lo único que quiero es que piensen en Racing. Nada más", completó.

El respaldo incondicional de Gabriel Arias para el DT

El arquero y capitán del equipo, Gabriel Arias, se unió a la entrevista en ESPN para resaltar el impacto positivo de Costas en el plantel, destacando la importancia que el DT le da al grupo. "Gustavo siempre priorizó el grupo. Cuando un grupo se hace fuerte y va en la misma dirección, todo es mucho más fácil", comentó. El neuquino Gabriel Arias es el capitán y referente de este Racing campeón. Foto: Archivo

Además, envió un mensaje contundente sobre el futuro del entrenador: "El DT se tiene que quedar. Se vienen más finales y le tienen que hacer la estatua", dejando claro que el plantel respalda plenamente al técnico que mascota, jugador, emblema y ahora DT campeón con Racing.

Por primera vez en las últimas décadas, la decisión de seguir (o no) en Racing sólo depende de Costas. Y la respuesta se conocerá después de las elecciones del 15 de diciembre.