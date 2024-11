¿Fangio, Schumacher o Hamilton? Hasta dónde puede llegar Verstappen tras el tetracampeonato

El Gran Premio de Las Vegas le dio a Max Verstappen su cuarto título, y de forma consecutiva, de la Fórmula 1. El neerlandés terminó 5º, pero le alcanzó para finiquitar la temporada, ya que Lando Norris concluyó detrás suyo en el McLaren. Emuló aquella otra época dorada de Red Bull en la que Sebastian Vettel logró el tetracampeonato entre 2010 y 2013… pero con Max Verstappen cuesta creer que el de este año haya sido el último título de su carrera. Los números de quien a los 27 años ya tiene un lugar en la historia grande y la comparación con leyendas como Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton y Michael Schumacher. ¿Es imposible que llegue a siete?

Con su trofeo, Verstappen se metió en el grupo selecto de pilotos con cuatro o más títulos de Fórmula 1: Sebastian Vettel y Alain Prost (4), Juan Manuel Fangio (5) y Lewis Hamilton y Michael Schumacher (7). Pero es, por amplio margen, el que más ha logrado en el Gran Circo a la edad de 27 años. Claro está, cuánto más atrás en el tiempo, más veteranos eran los pilotos: Fangio corrió hasta los 46. Aun así, la comparación no deja de sorprender y no son pocos los que opinan como Lando Norris, que luego de Las Vegas aseguró: “Seguramente es el mejor piloto que ha habido en la Fórmula 1 (Verstappen), el mejor de todos los tiempos, así que, si he podido hacer un buen trabajo compitiendo contra él, es que lo estoy haciendo bien”.

Verstappen es el piloto que más joven ha debutado en la historia de la Fórmula 1. De hecho, su estreno en 2015, en Toro Rosso, estuvo marcado por la polémica, ya que no había cumplido 18 años y le otorgaron una super licencia. Hoy parece una curiosa anécdota. Esa realidad le ha permitido ganar más que nadie en sus primeros años y obtener récords como: el piloto más joven en sumar puntos, en subirse a un podio, en ganar un Gran Premio, en liderar una vuelta, en lograr una vuelta rápida y en conseguir el Grand Chelem (pole position, vuelta rápida, victoria y liderar todas las vueltas en un mismo fin de semana). Hoy, con 27 años y 56 días, el neerlandés tiene en su palmarés 62 victorias en Grandes Premios (3º en la tabla histórica), 111 podios (4º), 40 pole position (5º) y 4 títulos mundiales (empatado en el 4º lugar).

Para dimensionar, resulta adecuado recordar cuánto habían ganado los mejores a su edad. El caso de Fangio es especial, ya que era una época muy distinta: el Chueco estuvo en la Fórmula 1 desde los 39 hasta los 46 y ganó 23 carreras (se corría sustancialmente menos por temporada). Pero los dos más ganadores de la historia, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, no quedan tan lejos en el tiempo. A los 27 años, el alemán tenía 22 victorias y dos títulos mundiales con Benetton. Hamilton, por su parte, 21 triunfos y un campeonato. Alain Prost, otro multicampeón, aún no había ganado siquiera uno de sus cuatro títulos a los 27 años. Verstappen solo puede ser comparado con Vettel, que a la edad que hoy tiene el neerlandés también era tetracampeón con Red Bull y había ganado 38 carreras. Aunque ese sería el pico de la carrera del alemán y no volvería a alzarse con un trofeo.

El primer campeonato de Schumacher en Ferrari (su 3º) llegó a los 31 años. (Foto: F1GrandPrix)

Con mucho por delante, Verstappen ya tiene estas marcas: es el piloto que más carreras ha ganado en una temporada: 19 en 2023. Y el segundo mejor registro también es de él: 15 en 2022. Es el piloto que más puntos cosechó en un año calendario (585 en 2023) y el que obtuvo la mayor diferencia de puntos respecto de su compañero de equipo (Checo Pérez, 2º en 2023, a 290 puntos). ¿Hoy se corre más? ¿Y se puntúa distinto? Es cierto, pero hay otras marcas que parecen más justas y que no hacen tanta distinción de épocas. En esas, Verstappen también supera a Schumacher y Hamilton. El de Red Bull tiene el récord de victorias consecutivas en la Fórmula 1: 10 en 2023; superó a Vettel, que había encadenado nueve. Y tiene la mayor proporción de triunfos en una temporada (86,36%), algo que en la actualidad es aún más difícil, dada la cantidad de circuitos. Fangio llegó a ganar 5 carreras de 7 (71,4%); Hamilton, 11 de 17 en el corto 2020 (64,7%); y Schumacher, 13 de 18 en 2004 (72,2%).

No solo Max Verstappen es por lejos el piloto con un palmarés más amplio a su edad, sino que una tendencia asusta y vuelve incalculable su proyección: los mejores pilotos de la historia se han lucido pasados los 30. Fangio es un caso excepcional por la época, pero el patrón se repite. Alain Prost ganó sus cuatro títulos de Fórmula 1 (el último, a los 38) y 35 de sus 51 carreras después de los 30. Hamilton y Schumacher ganaron 5 de sus 7 campeonatos también en la cuarta década de vida. El británico tiene 105 victorias en Fórmula 1 y es récord: 84 de ellas fueron después de los 27. Schumacher obtuvo el 80% (72 de 91) de sus triunfos en el Gran Circo después de los 27… La longevidad los ha caracterizado, pero en Verstappen es imposible aplicar la misma proyección. Debería llegar a los 40 años con 300 victorias y 14 títulos mundiales…

En 2020, Hamilton logró su último título y desde entonces Verstappen conserva el trono. (Foto: archivo)

Ralph Schumacher, hermano de Michael, dijo hace un tiempo que Hamilton no estaba “ni a años luz” de Schumi. Pero no se atrevió a tanto cuando habló del neerlandés: “Aunque creo que en términos de talento Verstappen podría llegar más lejos que Lewis Hamilton”. Que el piloto de Red Bull es distinto al resto no es algo nuevo. Que ha pulverizado (o está en vías de pulverizar) prácticamente todos los récords de la Fórmula 1, tal vez sí. Puede acabar su carrera como el más ganador de todos los tiempos. Solo debe respetar lo que dice la frase: “El mejor piloto en el mejor auto”. Si Red Bull, que vivió un año irregular y sufrió el exilio de su ingeniero estrella, Adrian Newey, se mantiene competitivo en el futuro próximo, o si Max Verstappen persigue aquellos equipos que sí, entonces no hay duda: estamos en presencia del que será el mejor piloto de la historia del automovilismo.