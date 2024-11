El inesperado comentario de la pareja de Gallardo a Santiago Sosa tras sus explosivas declaraciones

El título de Racing en la Copa Sudamericana no solo desató la euforia en Avellaneda, sino que también tuvo repercusiones en otro grande del fútbol argentino: River Plate. Santiago Sosa, pieza clave del equipo de Gustavo Costas, lanzó fuertes declaraciones en las que afirmó que el club millonario le "cerró las puertas" para volver a principio de año e incluso comentó que algunos excompañeros (¿Lux y Ponzio?) ni siquiera le habían atendido el teléfono. En medio de la polémica, Geraldine la Rosa, pareja de Marcelo Gallardo, dejó un inesperado mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido.

Tras la consagración ante Cruzeiro en Paraguay, Sosa compartió un posteo celebrando el título. Y entre los numerosos comentarios se destacó el de Geraldine, quien felicitó al jugador con unas emotivas palabras: "Felicidades corazón, qué alegría por vos. Bien merecido". Este gesto llamó la atención, especialmente porque ella conoce a Sosa desde sus inicios en River y por su vínculo con Nahuel Gallardo, hijo del entrenador. Sin embargo, La Rosa evitó cualquier referencia a las declaraciones del volante, enfocándose únicamente en el logro deportivo.



El posteo de Santiago Sosa y el comentario de la pareja del Muñeco Gallardo.

Las palabras de Santiago Sosa resonaron con fuerza en el mundo River. "En enero tenía muchas ganas de volver, pero ciertas circunstancias hicieron que no vuelva. Me dijeron que no estaban interesados", contó el jugador en una entrevista con Radio La Red. Aunque luego intentó bajar el tono de sus dichos, sus afirmaciones dejaron expuesta una relación distante con el club que lo formó y donde soñaba con regresar.

En una intervención posterior con TyC Sports, Sosa buscó matizar sus declaraciones. "No quise matar a nadie. Lo que pasó en enero quedó ahí. Estoy muy feliz en Racing y me han hecho sentir muy querido", aclaró el mediocampista, quien destacó el apoyo recibido por parte de la hinchada y la institución. Pese a esto, sus palabras iniciales abrieron un debate sobre cómo el club de Núñez gestiona los regresos de sus exjugadores.

El comentario de Geraldine la Rosa fue el único guiño desde el entorno riverplatense, ya que el club y sus protagonistas eligieron el silencio. Mientras tanto, Santiago Sosa disfruta de un presente brillante en Racing, consolidándose como una figura clave en el equipo campeón. El futuro dirá si algún día el polifuncional jugador logrará cumplir su anhelo de vestir nuevamente la camiseta de River.