El fuerte descargo de Gimnasia por el planteo de San Martín de Tucumán

En el duelo de ida de la semifinal del Reducido, Gimnasia y Esgrima igualó 0-0 ante San Martín de Tucumán y el fin de semana deberá definir la llave en condición de visitante. El Lobo fue claro dominador ante un equipo que propuso poco desde lo futbolístico y se dedicó a hacer tiempo. En zona de vestuarios, los protagonistas se descargaron en conferencia de prensa y dieron a conocer sus sensaciones tras un empate agridulce.

Ignacio Antonio comentó: "Fue un partido muy bueno en todas las líneas. Nosotros tuvimos la más clara, pero no quiso entrar". Luego agregó: "Me da mucha bronca porque, supuestamente, es un equipo que ganó la otra zona por choreo, sacando no sé cuantos puntos y acá no vino a jugar. Ellos no patearon al arco, literalmente. Fuimos amplios dominadores".

Por su parte, Leandro Ciccolini soltó: "Sólo nos faltó suerte, en todo momento lo buscamos, nunca caímos en desesperación". Acerca del rival, expresó: "Ellos tienen una ventaja, iban a intentar dormir el partido y es parte del juego. Allá va a pasar lo mismo y nosotros no tenemos que perder el foco".

Gimnasia definirá la serie en Tucumán el fin de semana. (Alf Ponce/MDZ)

Maxi Padilla acotó: "Ellos vinieron a hacer mucho tiempo y nosotros no pudimos aprovechar las que tuvimos. Fuimos superiores y sometimos al rival". Al respecto del duelo de vuelta, el capitán dijo: "Allá vamos a ir a buscar el partido y tenemos muchas ilusiones de poder ganarlo".

Finalmente, Ezequiel Medrán declaró: "La serie está abierta. Hicimos un gran esfuerzo y es fundamental el tema de la recuperación porque tenemos un partido muy complicado. El equipo tuvo carácter y para mi hicimos un gran partido frente a un enorme rival, sólo faltó el gol".