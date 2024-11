Del Potro habló como nunca de la lesión crónica que lo obligó a retirarse del tenis: “Esto nunca lo conté”

El próximo domingo, en el Parque Roca, Juan Martín Del Potro realizará una exhibición ante Novak Djokovic y en la previa de este evento, el argentino habló a corazón abierto sobre la lesión que no le permitió seguir jugando. Contó, mediante un video en Instagram, que vive tomando pastillas, que tiene dolor cuando sube las escaleras y reveló el calvario que aún sigue viviendo.

Las confesiones de Del Potro

"Cando yo juego el último partido con Delbonis, la gente esto no lo supo, yo nunca lo conté. Al día siguiente me tomé un avión a Suiza y me volvió a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. A partir de ahí nunca más hice públicas mis cirugías, porque cuando la conferencia de prensa previa a mi partido con Federico, yo digo probablemente sea mi último partido", comenzó.

Luego, agregó: "Ahí encontré un poco de paz y corté con algo que me pasaba constantemente, que era 'Delpo, ¿cuándo volvés a jugar, te voy a ver un torneo? Esto, lo otro. Y yo no podía más del dolor de pierna. Entonces ahí dije no, esto lo tengo que hacer perfil bajo, en secreto, y si llega a funcionar hago un anuncio que vuelvo realmente".

"Entonces automáticamente me fui a Suiza. Estuve ahí como dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea .Me operaron, rehabilitación y no funcionó. A los dos meses y medio me dicen no, nos quedó otra cosita, te vamos a volver a operar. Sexta", continuó.

Recordó que tras realizarse la primera operación le dijeron que en tres meses volvería a jugar: "Cuando yo me operé la primera vez, a mí el médico me dijo en tres meses vas a volver a jugar. Esto fue en junio de 2019. Y yo me había anotado en los torneos de Estocolmo, Basilea y París, porque el médico me dice: 'Anotate que llegás bien con los tiempos para jugar'. Y después de esa primera cirugía, hasta el día de hoy, nunca más pude subir una escalera sin dolor".

"No sé por qué estoy metido en esto y a veces no lo soporto más. No sé cuándo va a terminar. Tengo otra gran pelea con médicos que me dicen 'ponete una prótesis y dejá de joder. Yo les pregunto qué me garantiza la prótesis. Yo busco calidad de vida. No busco correr, jugar al tenis o jugar con mis amigos. Pero viene otro y te dice que sos joven para la prótesis, que espere hasta los 50. Estoy metido en esa. Ojalá algún día se acabe. Quiero vivir sin dolor", cerró emocionado.