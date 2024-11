Blanco volvió a la carga contra Diego Milito de cara a las elecciones en Racing: "Las diferencias son..."

Racing está de fiesta tras la obtención de este domingo en la Copa Sudamericana, con la que cortó una sequía de 36 años sin títulos internacionales. Para colmo, ante los bajones de Vélez y Huracán en los resultados, está a tiro para prenderse en la lucha por la Liga Profesional. Y como si no le faltaran más emociones a este cierre del 2024, el 15 de diciembre se celebrarán las elecciones presidenciales, las cuales pueden cambiar el rumbo dirigencial por primera vez en 12 años.

Con Víctor Blanco de un lado (representado por Christian Devia por la continuidad, ya que él no se presentará) y Diego Milito como principal opción opositora, ni la consagración del último fin de semana logró calmar las aguas entre los dos. "No me llamó. Me parece que es algo que correspondía, yo lo hubiera llamado. Le falta humildad", había declarado este lunes el actual presidente respecto del exfutbolista y exmánager de la Academia.

Blanco y Milito juntos, cuando el Príncipe aún era director deportivo de Racing. (Foto: NA)

Pero, como si las cosas entre ambos no estuvieran ya lo suficientemente caldeadas, este martes el mandamás racinguista volvió a la carga contra el Príncipe y dio a entender que no hay forma de llegar a un acuerdo con él: "Las diferencias entre nosotros son insalvables", sentenció en diálogo con Radio La Red.

"En su lista hay gente con la que no se puede compartir un proyecto", apuntó, en referencia a Hernán Lacunza (vinculado a Mauricio Macri) y Martín Ferré (vinculado a Daniel Scioli), quienes acompañan a Milito en la fórmula. Además, sacó a la luz una situación de cuando el goleador aún trabajaba junto a él como director deportivo del club: "Todos los dirigentes trabajamos ad honorem y él cobraba un sueldo como empleado", reveló.

Por último, hizo un balance de lo que fue su gestión en Racing, donde asumió como presidente en 2013, en caso de no ganar las elecciones: "Si me toca perder no tendré dolor, porque di lo mejor en estos 11 años de mi vida. Si el socio elige algo distinto, lo miraré de afuera y ojalá que igual salgamos campeones de la Copa Libertadores", concluyó Blanco.