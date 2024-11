Almendra reveló la importancia del llamado de Gago para ir a Racing: "Me cambió la vida"

Despuès de que la efervescencia por la consagración de la Copa Sudamericana amenguara un poco, Agustín Almendra no ocultó su gratitud hacia Fernando Gago, quien lo llevó a Racing en 2023 tras una difícil etapa en Boca Juniors. "Su llamado me cambió la vida por completo. No lo dudé en ningún momento", confesó el volante, destacando el rol clave del entrenador, ahora al mando de Boca, en su regreso al fútbol profesional. La relación entre ambos nació en su época como compañeros en el Xeneize y se consolidó con la oportunidad que le dio el técnico en Avellaneda.

Gago fue compañero de Almedra en Boca y luego lo dirigió en Racing. Foto: Archivo

El mediocampista atravesó momentos complicados en Boca, especialmente tras un enfrentamiento con Sebastián Battaglia en 2022, que lo dejó fuera del equipo por acusar al DT de permitir que le armaran el once inicial. "Entrenaba de lunes a viernes sabiendo que no iba a jugar el fin de semana. Fue muy difícil", recordó Almendra. Luego de más de un año sin pisar las canchas, Gago apostó por él, dándole una segunda oportunidad en Racing.

El 2023 no fue sencillo para Almendra, quien tuvo que lidiar con la falta de ritmo futbolístico y la presión de los hinchas, especialmente en su regreso a la Bombonera. Sin embargo, una sólida pretemporada bajo la dirección de Gustavo Costas le permitió encontrar su lugar en el equipo y terminar como una pieza importante en la consagración de la Academia, que cortó una racha de 36 años sin levantar un trofeo internacional.

Almendra no fue el único que se acordó de Gago: también lo hizo Juanfer Quintero. Foto: Archivo.

Pero Almendra no fue el único en recordar a Gago tras la histórica victoria. Juan Fernando Quintero, otro de los refuerzos del semestre, también destacó al entrenador. "Estoy muy agradecido con Gago y con Víctor Blanco por confiar en mí. Esto lo soñamos, lo logramos y quedamos en la historia", expresó el talentoso enganche colombiano, quien también respondió con creces en el campo, marcando cinco goles en 16 partidos.

Mucho antes de que el DT lo llamara para tentarlo con ir a Boca pese a su pasado en River, Pintita convenció al volante ofensivo de arribar a la Academia a mediados de 2023. El enganche le respondió marcando cinco goles en 16 partidos, concluyendo un semestre aprobado.