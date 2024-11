Racing: la tremenda premonición de Martirena antes de la final y la jugada promesa de Colombo

Si bien todos los flashes apuntaron a Maravilla Martínez, Juanfer Quintero y Gustavo Costas, hubo un héroe inesperado. Se trata de Gastón Martinera, autor del gol que abrió la final de la Copa Sudamericana, que también había anotado en los cuartos de final y la semifinal del certamen que terminó ganando Racing.

El vaticinio de Martirena

El lateral uruguayo, pieza fundamental en el esquema del entrenador, tuvo siempre en claro que sería protagonista del duelo con Cruzeiro y un video grabado días atrás lo afirma. Mientras subía unas escaleras, expresó: "Voy a hacer un gol en la final" y su compañero Nazareno Colombo redobló la apuesta y prometió: "Yo me lo tatúo acá en el pecho. Martirena...".

La premonición se cumplió, el zaguero deberá hacer lo prometido, y el charrúa recordó esas imágenes: "En la semana yo lo sentía, soy muy positivo, muy creyente, sabía que íbamos a ganar y que me iba a quedar para hacer un gol. Lo que no sabía es que iba a pasar esa situación, que me anulen un gol y después hacer otro. Estoy muy contento".

En diálogo con TyC Sports, Martirena elogió a Costas: "A él no lo conocía, pero todos me decían que estaba loco por Racing, que es muy hincha. Es más hincha de lo que pensamos. En cualquier situación, él canta una canción de Racing. Que la Acadé, que el Rojo. No escucha música, él es así. Debe estar más contento que todos nosotros juntos".