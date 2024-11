La bomba de Santiago Sosa sobre su deseo de volver a River y la negativa del club de Núñez: "Me dijeron que..."

Santiago Sosa fue una figura estelar del ciclo de Gustavo Costas en Racing. Desde su llegada no paró de sumar minutos, al punto de ser uno de los jugadores con más titularidades durante la gestión del DT, coronando el último sábado con la obtención de la Copa Sudamericana.

El futbolista surgido en el River de Marcelo Gallardo llegó a Racing a principio de año, a préstamo proveniente del Atlanta United. La Academia tiene intenciones de hacer uso de la opción de compra y sobre eso habló el jugador tras el título. "Vamos a ver, vamos tranquilos con Víctor (Blanco), ya hablé que tenemos que hablar la parte contractual. Pero lo que más quiero es quedarme acá, estar cómodo, contento con mis compañeros y una vez que resolvamos eso, vamos a estar todos contentos", explicó.

Sosa fue figura clave en el Racing de Costas. (Foto: @santisosa.5)

Sin embargo, las declaraciones más fuertes se hicieron esperar hasta este lunes, cuando el futbolista brindó una entrevista con radio La Red, donde confesó su deseo de regresar a River antes de ir a Racing, el cual fue negado desde el club de Núñez. "En diciembre tenía muchas ganas de volver a River, me moría por volver. Me dijeron que no estaban interesados y alguno que otro no me atendió el teléfono. Obviamente me dolió porque soy hincha, pero también entendí el momento y que venía de muchos meses sin jugar", contó Sosa.

"Me dolió que no me hayan atendido el teléfono, pero son cosas que quedan en el pasado. Por algo lo de River no pasó. Capaz que volvía a River y no jugaba ni un minuto, son futurologías que uno nunca va a saber", agregó.

Santiago Sosa surgió en River (Foto: @santisosa.5)

En ese sentido, le preguntaron si el dolor de que no contesten su teléfono radicó en el hecho de que los apuntados hayan sido excompañeros suyos como Ponzio, Pinola o Germán Lux, lo cual no descartó ni entró en detalles. "No hace falta entrar en polémicas, vos sabrás bien. Lo dejo a tu criterio. No voy a mandar en cana a nadie porque no busco eso. Yo estoy feliz acá en Racing y por algo lo de River no se dio", sentenció.