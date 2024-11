El anuncio de Red Bull sobre Checo Pérez que mantiene a Franco Colapinto expectante

Mientras Max Verstappen celebra su cuarto título consecutivo de la Fórmula 1 y se erige como una leyenda del automovilismo, igualado en trofeos con Sebastian Vettel y Alain Prost, la realidad del otro piloto de Red Bull es diametralmente opuesta. Sergio “Checo” Pérez tuvo una muy insatisfactoria temporada y su futuro es una incógnita. A él se refirió Helmut Marko.

Marko es asesor de la escudería Red Bull y confirmó que en la última carrera del año se reunirán los inversores para hablar del futuro de Pérez y, en caso de que así lo crean conveniente, decidir rescindirle su contrato. Lo que despertaría ilusión y mucha en Franco Colapinto y los argentinos.

Helmut Marko con el flamante campeón de la Fórmula 1. (Foto: @RBR_Daily)

En diálogo con ORF, Marko aseguró: “Habrá una reunión después de Abu Dhabi y el resultado de ella se presentará a los accionistas. Entonces, decidirán cómo será la situación de los pilotos de ambos equipos para el año próximo”. Colapinto podría ir tanto a Red Bull en reemplazo del mexicano, como a RB si es que Liam Lawson ocupara el asiento de Pérez.

“Ahora no sé la diferencia exacta, pero creo que Checo tiene más de 200 puntos menos que Max. Y entonces está claro que el título de constructores ya no es posible”. Helmut Marko fue contundente a la hora de analizar las realidades opuestas de los pilotos del equipo austríaco y se lamentó los 140 millones de dólares que Red Bull no recibirá, ya que McLaren y Ferrari corren por delante en el Campeonato de Constructores.

Verstappen le lleva 251 puntos a su compañero Checo Pérez en el Campeonato de Pilotos. El mexicano no logra un podio desde la quinta carrera del año y a falta de solo dos circuitos (Qatar y Abu Dabi) su futuro pende de un hilo. Deberá mejorar sus resultados; mientras tanto, Helmut Marko y Colapinto están expectantes…