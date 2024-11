Colapinto reveló la horrible manera en que se enteró de la muerte de su abuelo: “Fue una situación muy fea”

Franco Colapinto no tuvo el mejor de sus fines de semana en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, y debió abandonar la carrera tras un accidente en pleno diluvio. El piloto de Williams había recibido, en la antesala de la Qualy, una dura noticia: la muerte de su abuelo. Y se enteró por redes sociales.

En una conversación con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, Colapinto reveló cómo vivió el viernes previo a la clasificación del Gran Premio de Brasil. Agarró su teléfono y se dio cuenta, por los mensajes en redes sociales y las condolencias que recibía, que algo malo había sucedido.

Escuchá la confesión de Colapinto

“Fue el día antes de clasificar, el viernes, me levanté a la mañana y me habían mandado mensajes tipo “vi lo que pasó, mis condolencias” y me puse re mal, porque no sabía quién era…”, confesó el piloto argentino. “Ah, ¿te enteraste por redes?”, le preguntó Kusnetzoff. “Me enteré por redes”, respondió Colapinto.

“Agarré el teléfono un toque y ahí leí que era mi abuelo, pero me enteré por redes, me puse re mal porque fue una situación muy fea. La pasé mal, la pasé mal todo el viernes. Fue un fin de semana que no fue fácil… Obviamente, son cosas que pasan, es así la vida”, explicó quien aún busca un asiento para la Fórmula 1 en 2025.

Colapinto tendría un fin de semana para el olvido: trompo y accidente en la clasificación y otro choque en la carrera que lo obligaría al abandono. Pero lo que no todos vieron fue la forma en que el de Williams lidió con el duelo: “Son momentos que nos hacen más fuertes como deportistas, como personas Y siempre de todo lo malo hay que sacar lo positivo”, reflexionó.