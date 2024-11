Tras la polémica con la Copa Potrero del Kun Agüero, los tres futbolistas profesionales que salieron campeones

Este domingo se llevó a cabo la final de la Copa Potrero, el torneo amateur que organiza el exfutbolista Sergio Agüero y que nació plagado de polémica por la nutrida participación de futbolistas profesionales, atraídos por los onerosos premios que entrega la competencia para los ganadores.

La polémica se desencadenó tras una serie de futbolistas profesionales con contrato que fueron desvinculados de sus respectivos clubes luego de que se viralizara su participación en el torneo. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ian Vera, el juvenil de 19 años que estaba a préstamo en San Lorenzo pero el Ciclón le rescindió, teniendo que regresar a Estudiantes de Caseros.

Otro caso aún más polémico fue el de Lautaro Torres, el enganche de Los Andes que jugó en la Copa Potrero el día anterior a la final en el que el Milrayitas perdió ante Colegiales por el ascenso a la Primera Nacional. Ese día también fue titular, su equipo perdió 2 a 0 y su contrato luego fue rescindido.

El Club Atlético Los Andes informa a socios/socias, simpatizantes y al público en general que ha decidido desafectar del plantel al futbolista Lautaro Torres y nos encontramos trabajando en su desvinculación contractual, debido a una conducta que constituye una falta grave. pic.twitter.com/VqcfaMYsKu — Club Los Andes (@clublosandes) November 17, 2024

La Copa Potrero avanzó tras la polémica y hasta el Kun Agüero se defendió de las acusaciones. "Hay muchos clubes que le echan la culpa y buscan la excusa de este torneo. ¿Sabés por qué? Porque ya terminó el ascenso, salvo algunos que están en instancias finales como Los Andes, y los equipos le rescinden el contrato para no pagarle el mes de diciembre. Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada", expresó en la transmisión de ESPN, la responsable de seguir el evento.

Este domingo se disputó la final del evento y La Crema, el equipo de streamer Markito Navaja, derrotó por 2 a 0 a Villa La Ñata, el conjunto históricamente asociado al actual Secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli. El campeón se llevó un premio de 210.000 dólares, mientras que el segundo obtuvo 50.000. Los perdedores de las semifinales (no hubo partido por el tercer y cuarto puesto) se repartieron 25.000 cada uno. Del quinto al octavo recibieron 10.000 cada uno. Más dinero del que entrega, por ejemplo, la Copa Argentina.

La salida de Mauro Zárate, pieza clave en La Crema

En La Crema, el equipo campeón, brillaron tres jugadores profesionales que si bien actualmente se encuentran sin club, no han anunciado su retiro de la práctica profesional. El primero es Mauro Zárate, el ex Boca y Vélez que tuvo un último paso por Danubio de Uruguay, donde disputó 7 partidos hasta diciembre pasado. Desde ahí no tuvo más novedades su carrera pero recientemente reconoció que no ha evaluado su retiro.

El otro jugador es Brian Fernández, el ex Racing y Defensa y Justicia; quien tuvo una destacada labor en el torneo pero no fue parte de la final por lesión en las semis. El Kun Agüero le entregó el premio al mejor jugador del torneo. Tras superar una serie de altibajos con relación a su adicción a las drogas, tuvo un paso durante esta temporada en Almirante Brown y quedó libre. Según afirman medios chilenos, tendría negociada su llegada a Coquimbo Unido para la próxima temporada.

Brian Fernández fue electo como el mejor jugador del torneo

El tercer futbolista profesional de La Crema es Leandro Desábato, quien de hecho marcó el gol del 2 a 0 durante la final. El volante central surgido en Vélez y de breves pasos por Vasco da Gama y Rosario Central terminó su contrato en julio pasado con el CSM Alexandria de Rumani ay desde ese momento se encuentra sin club.

¡LEANDRO DESÁBATO PUSO EL 2-0 DE LA CREMA CONTRA VILLA LA ÑATA EN LA FINAL DE LA COPA POTRERO!



uD83DuDCFA Mirá la #CopaPotreroBetano por #DisneyPlus | #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/pIqPgyGmsG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2024

Además de los mencionados, del torneo también participaron una serie de jugadores ya retirados de mucho prestigio como Carlos Tevez, Marcelo Barovero o Gonzalo Bergessio.