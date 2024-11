Pier Barrios: de la fuerte decisión de Godoy Cruz a la ira de los hinchas

En la previa a un clave tras la salida de Daniel Oldrá como entrenador, Godoy Cruz sorprendió a todos con una drástica determinación con respecto a Pier Barrios. De cara al choque con Vélez Sarsfield en el Malvinas, el ex hombre de Belgrano no formará parte del once titular y tampoco estará entre los suplentes, situación que parece haber colmado la paciencia de los fanáticos.

La noticia se dio a conocer minutos antes del comienzo del encuentro, cuando se informó la formación del Expreso para el choque ante el Fortín, el cual ha generado una gran expectativa en torno a lo que puede llegar a manifestar el público tras la renuncia de un ídolo como el Gato, los malos resultados y los rumores que han envuelto al plantel en los últimos días.

Barrios no estará ni en el banco de suplentes. (Godoy Cruz)

Uno de los principales apuntados por los hinchas tombinos es Pier Barrios, que ha tenido un flojo rendimiento en esta parte de la temporada y ya comenzó a pagar las consecuencias, debido a que en este juego ni siquiera estuvo a disposición del cuerpo técnico encabezado por Ernesto Pedernera.

Lo sorpresivo de la situación es que el defensor se perfilaba como titular para este compromiso, por lo que el cambio de planes de último minuto terminó encendiendo una de las primeras alertas de la tarde. Como consecuencia, Mateo Mendoza ocupó su lugar en la zaga central.

Otro punto a destacar es que Godoy Cruz, horas antes del juego, informó un parte médico con la baja de Barrios, argumentando una “lesión una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo”, algo que no suele hacer el clu. El otro futbolista que quedó marginado es Elías Pereyra, con una lesión muscular grado 2 en el psoas izquierdo.

Los hinchas reaccionaron en redes sociales. (X)

Esta situación parece haber sido la gota que rebalsó el vaso de los hinchas del Bodeguero, que expresaron su descontento con diversos tipos de comentarios en el posteo de la cuenta oficial del club, principalmente contra el defensor.

Algunos de ellos fueron: “Parte médico por primera vez en el año! Vamos muchachos esfuércense un poco más” y “¿por qué ahora ponen parte médico con la lista de convocados? No aclaren que oscurece muchachos”