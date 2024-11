Atento, Gago: Quinteros habló del equipo titular de Vélez para el partido con Boca

Gustavo Quinteros dijo presente en conferencia de prensa. Luego del 0-0 ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, el director técnico enfrentó los micrófonos y realizó su análisis de cara a lo que se viene en la recta final del año. Además, adelantó con qué equipo podría salir a jugar ante Boca, por Copa Argentina.

"Hablando del partido de hoy, creo que en el segundo tiempo Vélez hizo méritos suficientes para ganar el partido. Tuvimos dos situaciones muy claras y otras dos bastantes buenas para convertir y no pudimos. Se alargó otro partido más la racha, por la falta de eficacia no pudimos concretar las chances que creamos. Esperamos el viernes poder empezar a concretarlas".

Vélez empató con Godoy Cruz, sigue puntero y ya piensa en la Copa Argentina.

Ahora, en el horizonte de Vélez hay un partido trascendental y del que mucho se ha hablado en los últimos días: la semifinal ante Boca por Copa Argentina. De cara a esto, se refirió a la posible alineación que podría saltar desde el inicio al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes.

"Todos los jugadores que hoy salieron, se van a recuperar bien. El único que vamos a analizar, que jugó casi hasta el final, es Thiago Fernández. Los demás que salieron van a estar todos recuperados para el miércoles. Salieron para recuperarlos y que estén enteros para el próximo partido. No tenemos más días, pudimos rotar hoy cinco jugadores. Esperemos que se recupere Emanuel Mammana y vuelve Damián Fernández. Vamos a jugar con la mayoría de los jugadores que jugamos hoy", contó Quinteros.

Para finalizar, realizó un análisis de lo que fue la actuación de su equipo en Mendoza: "En el primer tiempo no jugamos bien. Perdimos muchos pases fáciles, no encontrábamos al jugador en los espacios que debíamos ocupar, ganamos muy pocas veces la espalda de los volantes y ganamos muy pocos duelos. En el segundo tiempo fue distinto, pero nos faltó la puntada final. El segundo tiempo me deja mucho más tranquilos. Los jugadores que entraron demostraron que están también para jugar".