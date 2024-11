La estremecedora frase de Costas al comparar a Racing con Boca, River y el Rojo: “No somos millonarios ni la mitad más uno, pero…”

El hincha de Racing ha sido históricamente muy sufrido, por lo menos dentro del mundo de los equipos grandes del fútbol argentino. Habiendo tenido que soportar largas sequías tanto en el ámbito local como en el internacional, con graves crisis institucionales de por medio, su gente siempre se hizo sentir a su modo, y este sábado tuvo una fiesta como hacía mucho tiempo no le tocaba vivir.

Con el 3-1 sobre Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana, volvió a ganar un título por fuera de las fronteras argentinas después de 36 años. Decenas de miles de fanáticos festejaron en las tribunas de La Nueva Olla en Asunción, otros tantos en el Cilindro, y muchos más en sus casas, bares, las calles o cualquier lugar del planeta donde pudiera ver el partido en un televisor o de la forma que fuera.

La impactante frase de Costas sobre Racing

Y nadie lo vivió con mayor intensidad que Gustavo Costas, quien cumplió el sueño de todo hincha. Campeón de la Supercopa 1988 como jugador, ahora logró consagrarse como entrenador, e hizo gala de su inconmensurable alegría desde que Roger Martínez marcó el 3-1 definitivo en tiempo de descuento para decretar la victoria.

Aún preso del furor, pronunció en conferencia de prensa una impactante frase con la que manifestó el sentimiento único del fanático académico, comparándolo con el de River, Boca e Independiente: "Lo que hizo la gente de Racing desde que clasificamos a la final fue algo extraordinario. Lo digo siempre: nosotros no somos millonarios, no somos la mitad más uno, no tenemos 200 copas, pero somos distinto a todos y hoy lo demostramos de nuevo en Paraguay", destacó.

Sin embargo, esta felicidad no evitó que se acordara de los momentos más complicados que le tocaron atravesar en el año y las cosas que se dijeron de él y de los jugadores: "Estoy contento, orgulloso de tener a mi familia, a mi grupo y a estos chicos. Se lo merecen todos porque recibieron doscientos mil palazos, y no nos tenemos que olvidar cómo los trataban a todos y las faltas de respeto que tuvieron contra ellos. Y hoy están aplaudiéndolos y festejando... Les dieron esta alegría después de 36 años", sentenció enojado Costas.