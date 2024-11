El Cholo Simeone quebró en llanto en plena entrevista en TV: el motivo

Durante la semana salió a la luz un rumor sobre que Diego Simeone dejaría el Atlético de Madrid al finalizar la temporada. Esta bomba generó mucha interacción de los fanáticos en las redes sociales y, luego de la victoria conseguida ante Alavés, el entrenador quebró en llanto durante una entrevista realizada post partido.

La emoción del Cholo

El periodista le remarcó que había sido su partido 700 y le consultó cuántos partidos más estará en el club, algo que movilizó al Cholo. "Vivo el ahora. Es un buen momento, los chicos trabajan con mucha responsabilidad e interpretando lo que necesitamos y queremos. Estoy en paz. Estoy en un lugar que quiero mucho…", dijo y al ver que no podía continuar se despidió: "Nada, chao".

Los entrevistadores se sorprendieron por lo ocurrido y uno de ellos expresó: "Me acaba de dejar roto", mientras el argentino se marchaba caminando hacia la zona de vestuarios. Antes, Simeone había dicho: "Soy un afortunado absoluto en todo, cuerpo técnico, solo Pablo (Vercellone) sigue desde el inicio".

"Estoy agradecido a los futbolistas que me han ayudado a recorrer todo este camino, que me permitieron transmitir dentro del campo una idea de vivir la vida y este juego. Los que me ven tendrían que decir si cambié o no. Las personas no son las mismas durante 13 años. Sigo siendo noble, frontal y muy claro con lo que quiero”, cerró.