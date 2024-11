Las bombas de Chicharito Hernández contra Gago: “Se comportó de manera poco ética”

Aunque pareciera ser historia antigua, pasó apenas poco más de un mes de la problemática salida de Fernando Gago de Chivas de Guadalajara para volver a Argentina a dirigir a Boca Juniors. Desde la renuncia de Diego Martínez, las filtraciones periodísticas y las negativas del DT para luego hacer lo que ya había adelantado la prensa y él mismo había desmentido, todo en la previa del clásico contra Atlas, se generó mucha polémica y malestar en México, tanto por parte de los medios, los hinchas y los jugadores.

Quizás una de las voces más resonantes sea la de Javier "Chicharito" Hernández, al tratarse de un referente del club y uno de los futbolistas más icónicos de la historia del país azteca (al menos en este siglo). El exdelantero de la Selección mexicana ya había deslizado una crítica al entrenador argentino en su momento por redes sociales, y esta semana volvió a la carga de manera más directa y lanzó varias bombas referidas a las formas con las que se manejó Pintita.

La crítica de Chicharito Hernández a Fernando Gago

"No tenía que evadir la verdad. Se comportó de una manera poco ética. No es una queja ni una opinión, es la realidad. Nosotros salimos a jugar un Clásico Tapatío cuando personas ya sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos había hablado por la verdad", reveló de manera contundente y molesto al recordar aquellas intensas semanas, en diálogo con Chivas TV.

"Nosotros sabíamos que se fuera o no se fuera, de todos modos el resultado ya no estaba en nuestras manos como equipo. Son las formas. Habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable. Eso lo hace un líder. Faltó muchísimo de eso. Después hay que cerrar filas y saber que esto lo hacemos por Chivas", agregó a continuación, enumerando las faltas de tacto que, entiende, tuvo Gago.

En ese sentido, Hernández explicó cómo siguieron adelante en Guadalajara: "Estemos los que estemos, lo más importante es el grupo. Somos los jugadores los que tenemos que cerrar filas y partirnos la madre a como dé lugar. Ahora tenemos que darle toda la confianza a nuestro entrenador Arturo (Ortega) y a su cuerpo técnico de que queremos hacer esto por amor a Chivas, no nada más que por la obligación de tener un trabajo, sino por el privilegio de pertenecer a esta institución".

Y redondeó el tema con una reflexión final de lo que fue el paso de Gago por el conjunto tapatío: "Y bueno, así se hizo. Después, los resultados, ganamos algunos y perdimos otros, eso es parte del fútbol", sentenció Chicharito.