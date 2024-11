La fuerte crítica de Daniel Vila a River por los incidentes tras el triunfo de Independiente Rivadavia: "Ni en el Argentino A vi algo así"

Independiente Rivadavia sacó un gran y merecido triunfo 2-1 este jueves como local ante River Plate. Sin embargo, el buen resultado se vio apañado por el bochorno del final, una vez que Nazareno Arasa dio el pitido final y los jugadores de ambos equipos, junto a parte de los cuerpos técnicos y el personal de los dos clubes, se trenzaron en una pelea en la entrada al campo de juego y la cancha de básquet del estadio, camino a los vestuarios.

Todo empezó con un fuerte intercambio de palabras y provocaciones entre Sebastián Villa y Gonzalo Martínez, que continuó con el Pity yendo a buscar al delantero colombiano para empujarlo cuando bajaba las escaleras. A partir de allí se desencadenaron el resto de los incidentes, que tuvo como una de sus imágenes más fuertes la de Diego Moreno, jefe de seguridad del Millonario apodado "La Roca", recibiendo un puñetazo y luego respondiendo con golpes para los futbolistas de la Lepra.

La opinión de Daniel Vila sobre los incidentes

A toda esta situación se refirió Daniel Vila, presidente del CSIR: "Vi al guardaespaldas de ellos, o al de seguridad de ellos, que repartía trompadas para todos lados. Y bueno, ese tumulto, ¿no? Creo que lo echaron a uno de nuestros chicos, no sé cuál -Lautaro Ríos-, pero la verdad que se deslució el espectáculo y lo que había sido una fiesta tranquila", se lamentó ante el micrófono de ESPN.

En ese sentido, realizó un fuerte descargo respecto de este lamentable episodio: "No me acuerdo de haber visto ni siquiera en el Argentino A una cosa como ésta. Y la verdad que es lamentable porque ensucia una fiesta. Hoy había 30 y pico mil personas en el estadio que vinieron a divertirse y a hinchar, por supuesto, por su equipo", apuntó.

Por último, fue consultado acerca de si no temía que sus futbolistas pudieran recibir un castigo disciplinario por participar de la pelea. "Entiendo que no tendría que haber sanciones para nosotros. En todo caso debería ser al revés. Yo creo que los que empezaron esto son los jugadores de River, no los de Independiente. Me parece que si sancionan, tendrían que sancionar a tantos que no sé cómo van a hacer", respondió Vila..