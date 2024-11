La durísima palabra que usó Gallardo para calificar el partido de River en Mendoza: “En el segundo tiempo nos…”

Marcelo Gallardo se demoró más de lo habitual, pero dio la cara tras la derrota de River en el Malvinas Argentinas de Mendoza. El Millonario cayó agónicamente por 2-1 ante un Independiente Rivadavia que lo superó por varios momentos del partido. El DT, en conferencia de prensa, habló sobre esta situación.

Luego de referirse, y lamentarse, por lo sucedido en el final, el Muñeco habló de fútbol: “De eso estoy más preocupado. Hicimos un primer tiempo correcto y un segundo tiempo no bueno. Nos sometieron, no nos dejaron salir limpio desde el fondo y jugamos incómodos en el inicio del complemento. Cometimos errores y no pudimos entrar en partido. Intenté que el equipo reaccionara a través de los cambios y el partido se partió, fue raro".

Las declaraciones de Gallardo

"Nuestras búsquedas eran aisladas, ellos de contra con mucho espacio para defender y generaron muchas situaciones y pudieron haber convertido antes. No pudimos darle continuidad a lo que veníamos haciendo, jugamos un muy mal segundo tiempo y eso sí justifica no haber podido ganar. Más allá de que tuvimos alguna ocasión para convertir, eran muy aisladas, no como veníamos evolucionando en los últimos partidos”, añadió Gallardo.

Sobre las falencias del equipo en Mendoza, el entrenador de River expresó: “No hicimos pie ofensivamente, defensivamente y en la mitad de la cancha. El equipo necesitaba una reacción a ver si podía generar algo diferente y no terminó saliendo. Eso es falta del poco funcionamiento que tuvimos como equipo, en líneas generales, en el segundo tiempo no nos salió nada”.

Para finalizar, sobre los lesionados y las bajas por la fecha FIFA, Gallardo sentenció: “La fecha estaba así, sabíamos que íbamos a tener algunas bajas y estábamos preparados en la semana así. Hicimos una muy buena semana de entrenamientos, estuvimos en una buena sintonía para afrontar este partido de la mejor manera y con mayor convicción, no nos salió. Cuando no sale nada, la verdad tenés que venir acá y decir no pudimos jugar como quisimos. No queda otra que reconocerlo”.