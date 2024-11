¿Cómo actuó Gallardo en la pelea entre Independiente Rivadavia y River Plate?

Un partido que pintaba para fiesta terminó empañado por lo ocurrido al final. Independiente Rivadavia derrotó a River Plate de manera agónica y la alegría era mendocina pero todo se fue de las manos tras el festejo del segundo tanto leproso. Sebastián Villa lo celebró de cara al banco y tribuna rival y todos en el Millonario estallaron de furia.

Tras el pitazo final de Nazareno Arasa, todos fueron a buscar al delantero colombiano, la gran figura del encuentro. González Pírez y Pity Martínez fueron los más enojados con el jugador del azul, que intentó meterse rápido en el túnel. Martínez logró sortear a los integrantes del cuerpo técnico que intentaban detenerlo y lo agarró a Villa en la escalinata, mientras volaban los empujones y los golpes de puño.

Todos destacaron la actitud del Muñeco.

La historia siguió dentro de la zona de camarines, en la cancha techada de básquet del Malvinas Argentinas. Ahí apareció Marcelo Gallardo, con una actitud que todos destacaron en la Lepra: "El comportamiento de ellos fue impresentable pero me sorprendió lo de Gallardo, un señor. Intentando separar en todo momento, llevándose a sus jugadores rumbo a su vestuario", dijo uno de los protagonistas.

"Mientras todos querían pegarle a Sebastián, Marcelo los sacaba a los gritos. La verdad, un señor, mirá que habían perdido y podría estar enojado. Todo lo contrario", dijo otro de los pesos pesados de la Lepra a la salida del encuentro.

El entrenador de River Plate fue clarito con su opinión respecto al tema: "Yo creo que había mucha gente se metió y terminó siendo muy confuso todo. La verdad es que no puedo todavía detectar bien qué fue lo que pasó. Quiero decir igual que nada lo justifica porque tenemos que entender que más allá de un enojo, de las pulsaciones a mil, una mala reacción puede llevar a que se genere todo lo que se generó y no está bueno que eso pase, no me gusta".