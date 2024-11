La chicana de Gustavo Costas a Independiente a horas de la final de la Sudamericana: “Nunca imaginé ver a…”

Gustavo Costas comenzó a palpitar lo que será la final de la Copa Sudamericana que Racing disputará el próximo sábado ante Cruzeiro y, de paso, se acordó de Independiente. El entrenador confesó que le ha costado conciliar el sueño y llenó de elogios a Juan Fernando Quintero por su presente en el club.

"Va a ser un partido muy duro y difícil. Que la gente confíe y se quede tranquila porque sabemos que no ganábamos nada, no nos sentimos ganadores. Este partido no lo van ganar Juanfer ni Arias solos, lo vamos a ganar entre todos. Se los dije a los jugadores y también a los hinchas", comenzó diciendo el DT.

Que luego apuntó contra al Rojo: "Tenemos que estar todos juntos. Somos Racing, distinto a todos. Nos bancamos todo y ahora estoy a las puertas del sueño de mi vida. Nunca imaginé ver a Racing peleando la Copa e Independiente ahí abajo. Soy primero de Racing y después argentino. Es el amor de mi vida, moriría por Racing".

"Hay mucha emoción, ya quiero que sea sábado. Hace dos semanas que quiero que llegue el día. Estoy ansioso como todos los hinchas. Los jugadores me dan la tranquilidad a mí, es al revés a lo que suele pasar. Te enamorás de este grupo, es bárbaro. Por eso me calenté tanto cuando se metieron con lo del plantel, el grupo es uno de los mejores que tuve. Lo demostraron con el segundo gol a San Lorenzo, fueron todos a festejarlo. Estamos en un momento muy bueno", dijo en diálogo con ESPN.

Por último, se emocionó al hablar de Juanfer: "Yo hablo mucho con él. La primera vez fue en diciembre cuando le dije cómo íbamos a jugar. Juanfer me dijo que vamos a ganar la Copa. Es un pibe que se comió muchas, muchos problemas familiares... Todos tienen problemas, no son robots. En el último partido que la estaba rompiendo lo quise sacar a los cinco minutos para que se fue ovacionado por los hinchas, nunca había pasado esto. Es para estos partidos, no para ponerlo contra Barracas".