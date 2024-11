La advertencia del capitán italiano de Copa Davis: “Argentina será un rival difícil”

Este jueves, no antes de las 13 horas, Argentina e Italia chocarán por los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Los protagonistas ya empezaron a palpitar la serie que será al mejor de tres partidos (dos singles y un dobles) y, luego de las declaraciones del entrenador argentino Guillermo Coria sobre una superficie “más rápida de lo esperado”, los italianos tuvieron su turno. Filippo Volandri, el líder del equipo europeo, se mostró confiado; pero no subestimó a un seleccionado que supo alzarse con la Ensaladera en 2016, de la mano de Juan Martín del Potro.

Volandri, entrenador del equipo italiano, primero arropó de halagos a los suyos. “Es bastante diferente al año pasado, pero estamos más enfocados en el objetivo. Tenemos más confianza. En realidad, las condiciones no son las mismas, pero en Italia tenemos grandes jugadores que se adaptan muy rápido a las diferentes condiciones, como ya lo han demostrado. Estoy orgulloso del equipo”. Recuérdese que Italia es el campeón defensor de la Copa Davis: venció 2-0 a Australia en la final pasada. Esta vez, aunque el Final 8 será nuevamente en el cemento indoor de Málaga, Italia tiene un gran desafío y tiene que ver con el cansancio y el físico de sus jugadores. Jannik Sinner se sumó unos días más tarde tras su título en el ATP Finals de Turín y el mismo torneo, pero en dobles, lo jugaron Simone Bolelli y Andrea Vavassori, aunque ellos no superaron la fase de grupos. El costo de la élite.

Sebastian Báez, uno de los que se perfila para jugar uno de los singles ante los italianos, ya había intentado mermar un poco el favoritismo de Sinner y compañía. “Nosotros estamos en un gran nivel, nos enfrentamos a jugadores que son favoritos por ranking y por cómo vienen también, pero en la Davis cada partido es un mundo diferente. Si estamos mejor ese día, no hay número del ranking ni nada. Vamos a dar todo lo mejor, entre quien entre, contra el rival que sea”, había declarado. Y ahora el italiano Volandri retomó el concepto: “Como hemos entendido en el pasado reciente, siempre prestamos atención a todos. La Copa Davis es como otro deporte, donde los rankings no importan. Sabemos muy bien esto, así que estamos tratando de prepararnos lo mejor que podamos. Argentina será un rival muy difícil. Estamos entre los últimos ocho, así que cada partido es realmente complicado, pero, pensando en nosotros, estamos listos y ansiosos por comenzar”.

Filippo Volandri palpitó la serie de este jueves ante Argentina. (Foto: SuperTennis)

Las debilidades de Italia… ¿existen?

Si bien es cierto que en la Copa Davis suele haber lugar a grandes batacazos y que muchas veces las grandes estrellas no hallan su mejor nivel allí, eso no quiere decir que no existan favoritos. En esta serie, Italia claramente no es. Los motivos son varios, pero decir que el número 1 del mundo Jannik Sinner se vestirá de azul parece hasta ser suficiente. Sinner, que ganó dos Grand Slam en este 2024, el mejor año de su carrera, parece casi invencible. Si es Baéz quien lo enfrente, puede que haya solamente una cosa de la que aferrarse para la ilusión. Y es que el italiano viene (a priori) de un año larguísimo, casando, luego de 75 partidos. Las piernas de Báez, uno de sus fuertes, podrían buscar hacer del partido uno extenso, de puntos largos. Y tal vez entonces, cuando la fatiga aceche a Sinner, el de San Martín podría aprovechar su momento.

Lo desalentador para Argentina es que después de Sinner no vienen compromisos tanto más sencillos. La segunda opción italiana para el singles no sale de Lorenzo Musetti (17º) y Matteo Berrettini (35º). Ambos son jugadores de jerarquía y Volandri escogerá al que vea mejor. Musetti viene de un año espectacular, con medalla de bronce en los juegos Olímpicos de París 2024 incluida, y Berrettini ha recuperado ritmo en los últimos meses tras el acecho de algunas lesiones. Ninguno será un rival sencillo para Francisco Cerúndolo (o Etcheverry, aunque el primero se perfila), aunque ante Musetti tal vez pueda hacer mejor uso de su potencia y censurar los efectos (tanto el slice como el revés con top) que muy bien utiliza el italiano. El historial entre ambos está 1-1. La pareja de dobles de Vavassori (9º) y Bolelli (11º) también será favorita ante los argentinos Andrés Molteni (21º) y Máximo González (22º).

Sinner llega tras un 2024 de ensueño: campeón del Australian Open y el US Open. (Foto: archivo)

El historial entre Argentina e Italia por Copa Davis

El de este jueves será el quinto enfrentamiento por Copa Davis entre Argentina e Italia. Tres veces se vieron las caras en territorio italiano y dos en el país sudamericano, puesto que antiguamente la Davis no se jugaba en una sede neutral como ahora (aunque en el último cruce, en 2022, si bien fue en Bolonia, Italia funcionaba como sede del Final 8). Fueron tres victorias para Italia y dos para Argentina, la última en 2016, año en el que los entrenados por Daniel Orsanic serían campeones. El único antecedente en cemento indoor (las otras cuatro veces jugaron sobre polvo de ladrillo) fue en Bologna, en 2022, por la fase de grupos: Berrettini abrió la serie superando a Báez y Sinner hizo lo propio a Cerúndolo. Luego, Machi González y Horacio Zeballos, con la serie ya perdida, vencieron a Bolelli y Fabio Fognini para dejarla 2-1 en favor de Italia.