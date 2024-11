Insólito: la exactriz porno Mia Khalifa tuvo que desmentir un romance con Julián Álvarez

Julián Álvarez jugó la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 con la Selección argentina, pero el fútbol quedó rápidamente de lado y el exdelantero de River se convirtió en noticia por una insólita razón: porque lo vincularon con Mia Khalifa, exactriz porno.

Tanto así, que portales como The Sun, A Bola e Il Messaggero, aseguraron que la modelo de origen libanés y la Araña protagonizaban un romance. Aunque el argentino está en pareja con Emilia Ferraro desde hace tiempo.

Mia Khalifa tiene 31 años y nació en Beirut, Líbano. (Foto: archivo)

Por este motivo, Mia Khalifa, de 31 años, debió utilizar sus redes sociales para desmentir los rumores y fue categórica: “Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tuviera la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”.

Se refiere, por supuesto, a la fecha en la que se vivió el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Mia Khalifa, nacida el 10 de febrero de 1993, cuyo nombre real es Sarah Joe Chamoun, tenía 8 años entonces, mientras que Julián Álvarez, que nació el 31 de enero del 2000, solo uno.

Khalifa comenzó a trabajar en la industria pornográfica en 2014 y en solo dos meses se convirtió en la actriz más vista de PornHub. En 2015, se retiró temporalmente y dos años después lo hizo de forma definitiva. En los últimos años, ha alegado un “estrés postraumático” que se activa, generalmente, cuando está “en público”.