El fuerte posteo de Ricky Centurión sobre el penal de la polémica en Vélez-Lanús: “No podés robarle así”

Se habló y sin dudas se seguirá hablando de lo sucedido este miércoles por la noche en Liniers. Vélez, líder en soledad de la Liga Profesional, desperdició la posibilidad de estirar su ventaja con respecto a Huracán tras igualar sin goles ante Lanús en el José Amalfitani.

El dueño de casa, que se quedó con uno menos por la expulsión de Damián Fernández sobre el final de la primera etapa, contó con situaciones para sumar de a tres, pero no logró concretarlas. Una de las más claras, a falta de diez minutos para el cierre del juego, llegó de los pies de Claudio Aquino.

El futbolista, una de las principales figuras de Vélez a lo largo de la temporada, se disponía a definir con el arco a su merced tras una buena pared con Brian Romero. Allí, trastabilló y cayó al suelo acusando un toque de Felipe Peña Biafore, quien lo corría de atrás para impedir que la jugada prosperara. Para el árbitro y el VAR, esto no fue nada.

El posteo de Centurión en su cuenta de Instagram.

Como consecuencia, las protestas y quejas por parte del Fortín estuvieron a la orden del día. Entre los miles de posteos que hubo en las redes sociales al respecto, hubo uno que se destacó del resto. Se trata del que realizó Ricardo Centurión en las historias de su cuenta de Instagram.

El futbolista, que no juega pero tiene contrato con Vélez hasta fin de año, no dudó en expresar todo su descontento por la decisión de Fernando Echenique. “Fue penal. No podés robar así. Déjate de joder”, escribió en un primer momento con letras blancas sobre un fondo negro.

Acto seguido, en la misma imagen, Centurión continuó su descargo contra la figura del árbitro, a quien considera principal responsable de la igualdad del Fortín ante Lanús en Liniers: “Encima tiene cara de soberbio”.