La pista que parece confirmar los singlistas argentinos para la Copa Davis

La Copa Davis vive un día especial, ya que ayer la sorpresiva eliminación de España a manos de Países Bajos marcó el final de la memorable carrera de Rafael Nadal como tenista profesional. Pero el equipo argentino deberá abstraerse del entorno y concentrarse en su rival, Italia. Los singlistas no están confirmados, pero hay motivos para pensar quiénes serán.

Guillermo Coria, entrenador del equipo albiceleste, primero, aseguró que daría a conocer los singlistas a más tardar el miércoles. Pero luego decidió que no los revelaría hasta un rato previo al duelo ante Italia por los cuarto de final del Final 8 de la Copa Davis, en Málaga. “Tenemos tres grandes jugadores para el singles, no es una decisión fácil. Pero no tenemos que poner solamente la cabeza en un solo jugador (por Sinner). Hay que ganar dos puntos”, explicó en la antesala sobre lo que tendrá en cuenta para la estrategia.

Cerúndolo se perfila para ser uno de los singlistas argentinos ante Italia. (Foto: archivo)

Las opciones que dispone Coria para los singles, de una serie que será este jueves no antes de las 13 y que constará de tres puntos (dos singles y un dobles, en caso de ser necesario), salen de Sebastián Báez (27º), Francisco Cerúndolo (30º) y Tomás Etcheverry, ya que el dobles claramente lo jugará la pareja conformada por Andrés Molteni (21º) y Máximo González (22º). Los rivales italianos en ese partido serán, muy probablemente, Andrea Vavassori (9º) y Simone Bolelli (11º).

Durante los entrenamientos en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, según reveló el periodista Juan Martín Rinaldi de TyC Sports, se vio algo que parece presagiar los elegidos. Es que Etcheverry entrenó tanto contra Báez como contra Cerúndolo, por lo que su exigencia y desgaste fue mayor.

Esa decisión hace pensar que Báez y Cerúndolo, entonces, que tuvieron jornadas más cortas de entrenamiento en el día previo a la competencia, serán los singlistas designados por Coria. Aunque la confirmación del Mago no será hasta mañana por la mañana. En caso de que así suceda, Cerúndolo enfrentaría al segundo singlista italiano (Lorenzo Musetti o Matteo Berrettini), mientras que Báez tendrá el durísimo desafío de cruzarse con el número 1 del mundo Jannik Sinner.