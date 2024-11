La pícara frase de Mauro Zárate sobre si Vélez está para ser campeón: "No quiero decir nada porque..."

El campeonato de la Liga Profesional está al rojo vivo. Vélez Sarsfield intenta despegarse de sus perseguidores para asegurarse el torneo algunas fechas antes, pero Huracán y Racing no se lo van a hacer sencillo. La expectativa es total.

Esta incertidumbre por la definición del campeonato llegó a la Copa Potrero, el torneo que organiza Sergio "Kun" Agüero y del que participan muchos exfutbolistas de renombre como Mauro Zárate. El futbolista juega en el equipo La Crema, pero es recordado por su paso por Vélez y por todas las situaciones que se produjeron para que el hincha del Fortín tenga un muy mal recuerdo suyo.

Mauro Zárate habló sobre el campeonato de Vélez

Sucede que tras regresar al fútbol argentino para jugar en Vélez a principios de 2018, declaró que iba a ser el único equipo en el que jugaría en Argentina. Sin embargo, a mediados de ese año se fue a Boca a jugar la Copa Libertadores y la relación se rompió. Cuando le tocó visitar el Amalfitani le cantaron "traidor" y Zárate se lo devolvió al ganarle con Boca un mata-mata por penales en la Copa de la Superliga 2019. Ese día, en entrevista, soltó: "Pasó el equipo grande".

Ya con esos episodios en el pesado pero aún con un recuerdo tenso por parte del hincha de Vélez, Zárate este miércoles fue consultado por el torneo que está jugando el equipo de Quinteros y respondió sobre si tiene chances de ser campeón. Lo hizo con mucha cautela, pero soltando una frase picante que agrega más leña al fuego.

En diálogo con ESPN F3, expresó: "Creo que está haciendo un torneo espectacular, jugando un fútbol maravilloso... No quiero decir nada, sino la gente va a decir que lo quiero mufar. El merecimiento... nada, creo que se entiende. No quiero decir nada porque van a decir que lo quiero mufar o algo".

Respecto a su futuro, Zárate aclaró que aún no definió su continuidad pero sí adelantó su deseo de ser entrenador. "No lo sé. No te puedo decir nada. Me gusta tanto esta redonda que me cuesta dejarla y también tengo ganas de disfrutar y de seguir con lo que es ser director técnico. Lo voy a pensar, me voy a tomar mi tiempo, voy a estar tranquilo y pensaré bien lo que quiero hacer porque no quiero fallar", soltó.