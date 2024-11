Insólito: por qué la guerra entre Ucrania y Rusia afecta a Independiente

La guerra entre Ucrania y Rusia, que estalló en febrero de 2022, ha afectado en los más de dos años y medio que lleva de duración, directa o indirectamente, con mayor o menor intensidad, a numerosos países y empresas de todo el mundo. El deporte no ha estado exento de esto y muchas federaciones, equipos y atletas se han visto perjudicados, especialmente los rusos, pero los resabios llegaron también a Argentina, más precisamente a Avellaneda.

Porque sí, como si ya no estuviera atravesando suficientes problemas financieros, institucionales y deportivos, Independiente también debe lamentarse por una insólita situación causada por el conflicto bélico entre las dos ex republicas soviéticas. Y no es por algo que haya sucedido precisamente en ninguno de los dos países, sino por una operación financiera con Estados Unidos que se vio interrumpida hace dos años.

Independiente aún no pudo cobrar una de las millonarias cuotas por el traspaso de Alan Velasco a FC Dallas. (Foto: archivo)

El contratiempo en cuestión tiene que ver con el traspaso de Alan Velasco al FC Dallas a principios de 2022. La venta, que estuvo tasada en 7 millones de dólares libres de impuestos (la compra más cara en la historia del cuadro texano), fue acordada para abonarse en distintas cuotas. Si bien la mayoría de ellas fueron cobradas sin problemas, incluida la última, quedó en suspenso la anteúltima, razón por la cual no recibió el millón de dólares que falta para completar el monto final.

Sucede que el pase se dio apenas unas semanas antes de la primera invasión rusa en Ucrania. La transferencia fue hecha a una cuenta bancaria en el exterior y Hugo Moyano, presidente en ese entonces del Rojo, contrató a un corresponsal bancario de origen ruso como intermediario para llevar adelante la operación. Con el estallido de la guerra algunos días después y los conflictos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia, la transacción se complicó.

Velasco se formó, debutó y jugó en Independiente de 2019 a 2021. (Foto:

alanvelasco__)

Con el cambio de dirigencia en Independiente, se pudo cambiar de corresponsal a tiempo para cobrar en forma la última cuota, pero la anteúltima quedó en standby. Esto sucede porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del país norteamericano esta metida en el medio, controlando no se financien organismos vinculados a la guerra, y el dinero del pago pendiente de Dallas ya fue depositado antes de la modificación el corresponsal. Por lo tanto, a más de dos años, la venta de Velasco aún permanece incompleta.