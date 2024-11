¿Era penal a Aquino? La jugada que reclamó todo Vélez y el enojo de los hinchas contra el árbitro

Vélez no pudo despegarse de Huracán y Racing en la tabla de la Liga Profesional al igualar sin goles como local ante Lanús, en el marco de la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, desde el Fortín reconocen la influencia en el resultado del desempeño del árbitro Fernando Echenique, quien sí tuvo influencia.

En primer lugar, porque ya sobre el final del primer tiempo sancionó con tarjeta roja al lateral derecho Damián Fernández, por una dura infracción a Lautaro Acosta, que en primer lugar había sido amonestación. El VAR a cargo de Germán Delfino llamó Echenique para revisar la situación y el juez lo expulsó de la cancha. En Vélez reclamaron falta previa de Salvio al propio Fernández.

La jugada de la polémica: ¿era penal a Aquino?

A pesar de estar con uno menos, el Fortín siguió jugando de igual a igual y de hecho tuvo chances de gol, dilapidadas entre la falta de efectividad (Romero erró más de lo normal) y el arquero Losada.

Sin embargo, hubo una chance que si pudo haber aprovechado Vélez, a falta de 10 para el final, cuando Claudio Aquino ensayó una pared con Romero y fue a buscar la devolución, ya con el arquero vencido y la pelota a su merced. Aparentemente sintió un contacto detrás de Peña Biafore y tropezó de cara al gol.

El enojo de los hinchas con Echenique

El talentoso volante comenzó a reclamar penal inmediatamente pero el juez Echenique se lo negó. Cuando el juego se detuvo, en favor de Vélez, todo el equipo acudió a reclamarle pero solo el capitán Agustín Bouzat se dedicó a charlar con Echenique, quien se encomendó a un VAR que nunca lo llamó para revisarla. La protesta se extendió por varios minutos pero fue infructuosa. El partido concluyó en empate y en el Fortín hubo mucho enojo.

Bouzat, el capitán, fue el único que habló sobre el final del partido y no se guardó la crítica contra Echenique, más allá de mostrarse respetuoso. "Entiendo que la jugada del penal, si no lo toca y trastabilla puede ser involuntaria, no digo que sea intencional. Pero nos quita la posibilidad de sumar 3 puntos en esta lucha por el torneo quedando tan pocos partidos. El árbitro condicionó el resultado final. Más allá de que no depende de nosotros, nos deja tristes y calientes", resaltó.