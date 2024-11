Las voces de Gimnasia: de la bronca por el arbitraje a la alegría por el triunfo

Tras un partido cerrado lleno de polémicas, expulsiones, penales y tumultos generados por un flojísimo arbitraje, Gimnasia y Esgrima igualó 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires en el Víctor Legrotaglie y, gracias a la ventaja deportiva, se metió en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Luego de haber conseguido la clasificación a la próxima instancia, los protagonistas del Lobo plasmaron sus sensaciones.

Uno de los primeros en hablar fue Martín Correas, asistente del cuerpo técnico del Blanquinegro, que terminó con una herida post tumulto entre los jugadores: “Fue un golpe fuerte y terminé con un corte. Fueron a buscar una pelota y terminaron agrediendo al alcanzapelotas" explicó acerca del origen del conflicto.

Gimnasia sacó adelante un duro encuentro y piensa en la próxima instancia. (Prensa GyE)

Diego Mondino, referente de la línea defensiva del Mensana, añadió: “Los últimos minutos casi que no se jugaron. El lío nos complicó a los dos. El árbitro dio la sensación que intentó compensar con el penal".

Además, Ezequiel Medrán, entrenador del Lobo, explicó su punto de vista sobre el juego y las polémicas de la tarde: “Fuimos superiores al rival más allá de lo que ocurrió al final. Para mí el penal de Nadalín no fue. Eso nos llevó en el final a una incertidumbre innecesaria".

Video: Argentina FCOK

Acerca de los inconvenientes, el director técnico soltó: “Creo que el alcanzapelotas recibe un golpe y ahí se fue todo de control. Yo intenté meterme en la cancha para calmar. Fue muy difícil volver a enfocarse luego de lo que pasó".

Por su parte, Ignacio Antonio, hombre fundamental en la columna vertebral acotó "Hay que quedarse con el pase a la siguiente ronda y por lo que hizo el equipo. Demostramos una buena muestra de carácter y seguimos avanzando en el sueño del ascenso".

Gimnasia ya está en cuartos del Reducido. (Prensa GyE)

Facundo Nadalín, defensor al que le cobraron el penal en contra, explicó: “Me molesta mucho que me hayan cobrado ese penal porque claramente no fue. Voy al piso y toco la pelota. El árbitro no me dijo nada. Es un ambiente muy complicado en estas instancias, principalmente en el ascenso. Tenemos que convivir con eso".

Finalmente, Nicolás Romano, la joya de la cantera, dijo: “Logramos manejar bien el partido, más allá de los incidentes. Es importante no sufrir. Ellos tuvieron sólo el penal y el resto fue nuestro. Ahora hay que pensar en la próxima fase que son series de 180 minutos".