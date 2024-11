La historia de RB, la escudería de los mil nombres a la que podría llegar Colapinto

Este fin de semana se disputará el Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1, en el Autódromo de Interlagos, y la expectativa argentina es grande. Primero, porque una multitud de compatriotas agasajará a Franco Colapinto con el que promete ser un inolvidable “banderazo”. Y, segundo, porque en los últimos días se alimentaron rumores sobre la posible presencia de Colapinto en uno de los asientos de RB Formula One Team para 2025, teniendo en cuenta que Carlos Sainz ya tiene asegurada una plaza en Williams, Alex Albon, la otra. De hecho, hasta se especula con una posible llegada a Red Bull, luego de que Christian Horner visitara el Hospitality de Williams y el periodista Rubén Daray asegurara que el argentino estaría en Red Bull en 2025.

Christian Horner, jefe de un Red Bull que ha ganado los últimos dos Campeonatos de Constructores de la Fórmula 1, despertó la ilusión de todos los argentinos al elogiar a Colapinto: “Es un piloto interesante. Es sorprendentemente mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba en Fórmula 2. Sería un mal líder de equipo si no sondeara si está disponible”, dijo, dando a entender que hay posibilidades de que el argentino pase a RB Formula One Team, la segunda escudería de Red Bull. Y luego visitó el Hospitality de Williams, despertando rumores sobre una posible negociación con James Vowles, aunque el jefe de Williams justificó el encuentro con ironía: "He firmado un nuevo contrato con un nuevo patrocinador de café y quería probarlo. Lo ha disfrutado". Se creía que Liam Lawson tomaría el lugar a Sergio Pérez en Red Bull y que Colapinto ocuparía el asiento del neozelandés en RB. Pero ahora hay motivos para creer que el de Pilar podría ser el reemplazante directo del "Checo".

Horner lo elogió y Colapinto espera más certezas sobre su futuro. (Foto: archivo)

La historia de RB y el polémico nuevo nombre

En 1985, en Faenza, Italia, nació el equipo de Fórmula 1 Minardi, fundado por Giancarlo Minardi, que estuvo activo en el automovilismo desde finales de la década de los 70. Minardi vendió sus acciones a Paul Stoddart en 2001, quien a su vez las vendió a Red Bull cinco años después. Y desde 2006 la escudería compitió en el Gran Circo como la segunda de la marca austríaca y fue utilizada, generalmente, para pilotos jóvenes y en formación. Durante 14 años la ex Minardi se llamó Toro Rosso, después, Alpha Tauri y este año inauguró un nuevo nombre, que fue criticado por muchos y despertó polémica.

Entre 2006 y 2019, como Toro Rosso, el equipo corrió 288 Grandes Premios y obtuvo tres podios, entre los cuales se destaca una victoria en el Gran Premio de Italia en 2008, responsabilidad del que luego sería tetracampeón, Sebastian Vettel. En esos años, Toro Rosso tuvo pilotos reconocidos como, además del propio Vettel, Carlos Sainz Jr., hoy en Ferrari, Alexander Albon, actual compañero de Colapinto en WIlliams, el ruso Daniil Kyvat, Pierre Gasly y el mismísimo Max Verstappen, que tras solo una temporada y cuatro carreras en el segundo equipo de Red Bull ascendió a al asiento principal y desde ese 2016 es gran protagonista de la Fórmula 1.

Minardi: así se llamó el actual RB Formula One Team entre 1985 y 2005. (Foto: Minardi F1)

En 2020, el equipo fue rebautizado como Alpha Tauri para promocionar la marca de ropa (que lleva el mismo nombre) que Red Bull había lanzado en la industria de la moda. Alpha Tauri disputó 83 Grandes Premios entre el año de la pandemia de Covid-19 y 2023, logró dos podios y también obtuvo un triunfo en el Gran Premio de Italia, como lo había hecho Vettel. Esta vez el ganador en Monza fue Pierre Gasly, en 2020. Gasly, con 208 en 61 carreras, es el piloto que más puntos consiguió para Alpha Tauri desde su nueva denominación y lo sigue el japonés Yuki Tsunoda, con 52. Para este año, Red Bull anunció otro cambio en el nombre de su segunda escudería y la polémica no tardó en llegar.

Liam Lawson podría ser la clave para asegurarle a Colapinto un asiento en 2025. (Foto: Red Bull)

Primero, el nuevo nombre que Red Bull planeaba para Alpha Tauri era Racing Bulls, pero la presencia de dos patrocinadores principales, Visa y Cash App, los obligó a un nombre que despertaría críticas. El 24 de enero de 2024 se confirmó que el equipo pasaría a llamarse Visa Cash App RB Formula One Team y algunos fanáticos coincidieron en describirlo como “el nombre más feo de la Fórmula 1”. A la par del cambio de nombre, también hubo modificaciones en la conducción: Franz Tost fue reemplazado como subdirector de RB por Lauren Mekies, ex Ferrari. En este 2024, los pilotos fueron Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, hasta que el australiano se despidió de la Fórmula 1 en Singapur y su lugar lo ocupó Liam Lawson. Ahora, Lawson suena como posible reemplazo de Checo Pérez en el “hermano mayor” de Red Bull y eso abre un interrogante que tiene en vilo a los fanáticos argentinos: ¿Colapinto a RB?