El picante posteo de Cuello tras su llamativa declaración post caída de San Lorenzo ante Racing

El encuentro entre San Lorenzo y Racing en el Nuevo Gasómetro, con triunfo por 2-1 para los de Avellaneda, fue un clásico que estuvo a la altura de la expectativas. Más allá de los condimentos que siempre están presentes en este tipo de choques, fue un partido especial también para Alexis Cuello, quien abrió el marcador para los de Boedo en el primer tiempo, justamente contra el club en el que se formó, aunque nunca llegó a jugar en el primer equipo.

El extremo de 24 años celebró muy acaloradamente, lo que despertó un particular enojo entre los hinchas académicos por su pasado en la institución. "Es mi manera de festejar. Lo vengo haciendo desde mi época de inferiores en Racing, con el que estoy súper agradecido. Pero hoy me debo a San Lorenzo", explicó al respecto una vez concluida la derrota.

Las declaraciones de Cuello luego de la caída ante Racing

Tras esto, al ser consultado, habló de las aspiraciones que tenía cuando aún estaba en el combinado blanquiceleste y le deseó suerte para la final de la Sudamericana del próximo sábado: "Me hubiera encantado debutar en Racing pero no me tocó. Soy hincha, lo sabe todo el mundo. Espero que el fin de semana le vaya bien, necesita en Argentina ganar una copa internacional".

Estas llamativas declaraciones generaron reacciones encontradas entre los fanáticos azulgranas. Viendo la repercusión que tomaron sus palabras, el futbolista no se mantuvo al margen y publicó una picante historia en su cuenta de Instagram en la que compartió un post de una cuenta partidaria que citaba sus dichos respecto de la Academia. A su vez, le agregó encima dos emojis que caras llevándose un dedo a la boca a modo de "silencio", lo que llamó la atención de todo el mundo.

La historia que compartió Cuello en Instagram. (Foto: captura @cuello.alexis)

Esto se da en medio de las negociaciones que está llevando a cabo San Lorenzo para mantenerlo en el plantel. Cuello llegó al club este 2024 procedente de Almagro, con el que tuvo un gran 2023. Sus buenas actuaciones en Boedo hicieron que la dirigencia comenzara a moverse para comprar el 60% de su ficha, valuado aproximadamente en un millón de dólares para el Tricolor de José Ingenieros, con el cual mantienen además una deuda de 50 mil dólares por objetivos fijados.