La desafiante respuesta del Kun Agüero a los clubes que tuvieron jugadores en la Copa Potrero: "Buscan la..."

La Copa Potrero, el torneo amateur organizado por Sergio Agüero, desató una gran polémica en el fútbol argentino. Es que varios jugadores, con contrato en equipos de primera y el ascenso, participaron en el certamen y terminaron quedándose sin club ya que sus contratos fueron finalizados por ser parte del evento.

Ante esta situación, el propio Kun expresó su opinión durante la transmisión y apuntó contra los clubes, señalando que utilizaron esta situación como pretexto para rescindir vínculos, alegando que con esa decisión evitan pagar el mes de diciembre.

“¿Sabés que pasa? Hay muchos que le echan la culpa y buscan esta excusa de este torneo porque ya terminó el ascenso, hay algunos que están jugando instancias finales, pero hay muchos equipos que ya terminaron”, expresó Agüero al respecto. Luego, en la misma línea, lanzó: “¿Qué hacen? les rescinden los contratos para no pagarles el mes de diciembre. Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada. Yo no me meto, pero no le rescinden por esto, que es para divertirse y puede jugar cualquiera”.

El primero en ser avistado fue el mediocampista Lautaro Torres que jugó el viernes la Copa Potrero y el sábado debía disputar la final de vuelta por el ascenso a la Primera Nacional con Los Andes, que terminó perdiendo ante Colegiales. A él lo siguieron Ian Vera de San Lorenzo, Agustín Minnicelli de Comunicaciones, Juan Román Zarza de Independiente y Claudio Aveldaño de Atlanta.

Sin embargo, el caso más resonante hasta el momento fue el de Alejo Sarco, el juvenil de Vélez que tuvo una grata aparición en el primer semestre del año y fue apartado del plantel a principios de junio por no tener intenciones de renovar su contrato e irse con el pase en su poder. En este tiempo siguió entrenándose por su cuenta y este lunes, el club de Liniers tomó la tajante decisión.