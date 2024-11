Fernández Lobbe, entrenador asistente de Los Pumas, comparó a un jugador francés con Messi: "Tocado por la varita"

Los Pumas vienen de una ajustada derrota 22-19 contra Irlanda en Dublín, que tuvo un desenlace frenético y en la que el seleccionado argentino mostró, pese al resultado, que el gran nivel que se les vio en el Rugby Championship aún perdura. Sobre el auspicioso presente de Los Pumas, que se preparan para el duelo del viernes a las 17.10 ante Francia, habló Juan Fernández Lobbe, entrenador asistente de Felipe Contepomi.

El Corcho, que jugó 71 partidos con la camiseta albiceleste y hoy integra el staff, dialogó con Scrum y ofreció una sincera reflexión sobre las victorias: “Estamos en un deporte profesional y a todos nos gusta ganar y no está mal decirlo. Es muy cortoplacista decir `si no ganamos, todo lo que se hizo no fue bueno´. El equipo está creciendo y ha crecido un montón y quiere mejorar”.

La opinión de Fernández Lobbe sobre Dupont

Luego, evidenciando los objetivos que Contepomi les transmite a sus dirigidos, agregó: “Felipe (Contepomi) da un mensaje claro en eso: dejemos los resultados de lado y concentrémonos en lo nuestro. Estamos convencidos de que, si hacemos lo nuestro, el resultado viene. Nos encanta ganar, pero queremos ganar de una manera. O queremos comportarnos de cierta manera, estando convencidos de lo que hacemos”.

Por otro lado, Fernández Lobbe elogió a Francia, el rival que tendrán Los Pumas en París el próximo viernes, y describió su liga como una de las dos mejores del mundo. “Es un equipo que sabe bien a lo que quiere jugar y dónde. Recae mucho en su nivel de individualidades, tienen un pack grandote, a nivel sudafricano en lo que es tamaño, y buscan dominio físico”, expresó.

Antoine Dupont es la gran figura del equipo que dirige Fabien Galthié. (Foto: @PlanetRugby)

Y se atrevió a una arriesgada comparación que involucró a Lionel Messi. Sobre Antoine Dupont, el medio scrum y capitán francés que es uno de los mejores del mundo, dijo: “Cuando lo veo a Dupont jugar y cómo se comporta, me da la sensación de que es lo que ves cuando Messi está dentro de la cancha. Es una persona que está tranquila, tiene el gesto justo. Hace mejor a los de al lado. Todos los tips de los `tocados por la varita´ los tiene”.