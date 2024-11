Atento, Gallardo: el Barcelona mandó a un scout a ver a un jugador de River

El nombre de Franco Mastantuono ya ha resonado en las oficinas de varios clubes europeos y ahora, desde España aseguran que el Barcelona envió a un miembro de su equipo de scouting para observar al joven talento de River. El juvenil, considerado una pieza clave en el proyecto de Marcelo Gallardo para 2025, no estaría en los planes de salir del club en el corto plazo.

Barcelona sigue de cerca a Mastantuono.

Según informó el medio Mundo Deportivo, un representante del equipo culé viajó a Buenos Aires para seguir de cerca al volante y estuvo, al menos, en el partido de vuelta contra Atlético Mineiro, por la semifinal de la Copa Libertadores en el Monumental, y en el encuentro frente a Banfield.

Sin embargo, estos encuentros no fueron los más destacados para evaluar a Mastantuono. Contra el equipo brasileño, ingresó en la última media hora y no logró mostrar su habitual desequilibrio, mientras que ante Banfield, no tuvo minutos. Fue recién contra Instituto en Córdoba y Barracas en Núñez donde volvió a exhibir parte de su repertorio.

Esto solamente sugiere que el Barcelona tiene a Mastantuono bajo observación. Sin embargo, el zurdo de 17 años es visto como un elemento crucial para el River 2025 y debido a su edad no podría emigrar a Europa hasta cumplir 18 años. El club de Núñez, entonces, no pretende negociarlo y la única manera de que salga es por la cláusula que asciende a 45 millones de dólares, y que sube a 50 millones en la última semana del mercado de pases.

Luego de las tres victorias consecutivas que obtuvo con Banfield (3-1), Instituto (3-2) y Barracas Central (3-0), River jugará el jueves en Mendoza contra Independiente Rivadavia, luego visitará a Estudiantes en La Plata, recibirá a San Lorenzo y a Rosario Central y cerrará frente a Racing en el Cilindro.