Reclamos, llanto y una medalla que aún genera polémica: la historia detrás de “la foto de los Juegos Olímpicos”

Los Juegos Olímpicos de París 2024 terminaron, teóricamente, el 11 de agosto. Pero no es desacertado decir que hoy, más de tres meses después, hay una medalla que sigue sin una dueña clara. Y lo curioso es que el podio en cuestión es uno que constituyó, tal vez, la mejor foto de los Juegos Olímpicos, en la que las gimnastas Simone Biles y Jordan Chiles se postran ante la medallista dorada Rebeca Andrade. Es que en la prueba de suelo de gimnasia artística se vio una de las más grandes polémicas de París 2024, que llevó a las protagonistas a recurrir a los tribunales y que todavía no tiene un desenlace irrevocable. Vale destacar que, en este momento, dos gimnastas tienen en su casa la medalla de bronce. ¿Cómo es posible?

La gran escena de París 2024

El 5 de agosto se llevó adelante la prueba de suelo de gimnasia artística en París 2024. La ganadora fue la brasileña Rebeca Andrade con 14,166 puntos y su escolta, Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia, a la que puntuaron con 14,133. La polémica estuvo ligada con el tercer puesto, la medalla de bronce. La rumana Ana Barbousu, de 18 años recién cumplidos entonces, terminó la prueba en la tercera posición con 13,700 puntos. Se abrazó a una bandera de su país y comenzó a festejar emocionada la presea de bronce. Hasta que recibió una noticia que la dejó tan perpleja como devastada.

Jordan Chiles había terminado en la quinta posición con 13,666 puntos, pero su entrenadora Cecile Landi apeló la decisión de los jueces, pidió que se tuviera en cuenta una maniobra que habían pasado por alto, y entonces modificaron su puntuación una décima, llevándola a 13,766 y elevando a Chiles a la tercera posición. Pero, en ese momento, Barbosu festejaba la medalla que creía suya, y las cámaras captaron el momento en que la rumana de 18 años se enteró mediante las pantallas que no se llevaría el bronce a su casa: irrumpió desconsolada en llanto y su equipo intentó consolarla con abrazos.

Mirá la reacción de Ana Barbosu

Finalmente, Chiles subió al podio como tercera y dio lugar a una de las fotos más simbólicas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Junto a su compatriota estadounidense Simone Biles, ganadora de 41 medallas entre Juegos y Mundiales, que había terminado segunda, se arrodillaron en alabanza ante la carismática Rebeca Andrade, que disfrutaba su única medalla de oro en París 2024. La foto recorrió el mundo. Lo que fue menos viral fue el trasfondo. El equipo rumano enseguida elevó una protesta al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) alegando que el reclamo de la entrenadora Landi había sido hecho cuatro segundos después del tiempo permitido, que es el minuto posterior a saber el puntaje otorgado por los jueces.

Ana Barbosu pasó de la euforia a la angustia en un segundo. (Foto: Olympics)

El TAS aceptó el reclamo y determinó que, efectivamente, la apelación había sido hecha 64 segundos después de conocer la nota (o sea, cuatro después de lo permitido), por lo que el Comité Olímpico Internacional decidió devolverle el tercer puesto a Barbosu. El 16 de agosto de este año, días después de que concluyeran los Juegos Olímpicos, se organizó un evento en Bucarest en el que se le entregó a la gimnasta la presea, en un acto que llamaron de “reasignación”. Barbosu, muy emocionada, mostró su gratitud: “Es un momento muy emotivo. Escuché a mis colegas decir que la medalla era pesada, pero no me di cuenta hasta ahora. Agradezco a todas las personas que han contribuido a esta medalla de bronce, porque esta actuación llega después de muchos años de duro trabajo en el gimnasio”.

Claro que la que no estuvo para nada contenta fue Jordan Chiles, que vio como el COI legitimaba a Barbosu como la ganadora de la medalla de bronce en suelo. La estadounidense subió una foto a Instagram e hizo saber su angustia: “No tengo palabras. Siento que esta decisión es injusta y llega como un golpe significativo, no solo para mí, sino para todos los que han apoyado mi trayectoria. Algo que agrava la decepción es la serie de ataques racistas no provocados en las redes sociales, que están mal y son extremadamente dolorosos. He entregado mi corazón y mi alma a este deporte y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y a mi país”, escribió.

El descargo de Jordan Chiles luego de que el TAS resolviera en su contra. (@jordanchiles)

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos inmediatamente le expresó su apoyo y manifestó su intención de luchar para que Chiles recuperara la medalla. De hecho, enviaron al TAS videos donde, sostienen, demuestran que el pedido de Landi fue hecho a los 49 segundos y no a los 64, es decir, dentro del rango permitido. A su vez, los abogados de Chiles presentaron una apelación ante el Tribunal Supremo Federal de Suiza en la que argumentan que el proceso judicial llevado a cabo por el TAS fue “fundamentalmente injusto”. Y hay quienes dicen que un documental sobre Simone Biles que aún no se estrenó podría tener imágenes que serían claves para legitimar la versión estadounidense.

Ana Barbosu y la medalla que le entregó el COI. (Foto: Olympics)

Jordan Chiles estuvo alejada de las cámaras durante un tiempo tratando de decantar tanta angustia. Hasta que este último martes le dio a Hod Kotb su primera entrevista televisiva desde los Juegos Olímpicos. Confesó que sigue teniendo la medalla de bronce que recibió en París y afirmó que los pasados fueron meses muy duros, pero que ahora se siente más fuerte: “Honestamente, ha sido muy, muy duro comprender todo lo que ha pasado. He sido capaz de, finalmente, sentirme cómoda como para hablar. Pero, honestamente, ha sido un tiempo muy difícil”. Su angustia no cesa. Y en Rumania celebran. Pero, mientras tanto, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos trabaja para devolverle a Jordan Chiles la medalla de bronce. En su momento, las lágrimas salieron de los ojos de Ana Barbosu y Chiles protagonizó una foto icónica. Hoy todo parece distinto. ¿Terminará así?

La palabra de Jordan Chiles