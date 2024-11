El argentino campeón del mundo con el que le sugirieron a Guardiola reemplazar a Rodri

Rodri viene siendo una de las grandes figuras del Manchester City en los últimos años, trascendental en el buen funcionamiento del equipo para la obtención de las últimas 4 Premier League y la Champions League 2022/23 (anotó el único gol de la final contra el Inter). No por nada fue elegido ganador del último Balón de Oro por encima de otra gran estrella como Vinícius Jr., para lo cual también fue crucial su buen desempeño con la Selección de España, con la que ganó la Eurocopa 2024.

Sin embargo, la grave lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha que sufrió en septiembre lo han marginado de la canchas y eso ha desembocado en una importante merma en el juego de los Citizens, que vienen de perder cuatro partidos de manera consecutiva. A sabiendas de que no podrá volver hasta la próxima temporada, Pep Guardiola necesita encontrar un refuerzo de jerarquía para ocupar ese hueco, y habría un argentino campeón del mundo en el horizonte.

Exequiel Palacios fue sugerido para reemplazar a Rodri en el City. (Foto: @exepalaciosok)

Se trata de Exequiel Palacios, quien actualmente milita en el Bayer Leverkusen y está entre los convocados de la Selección argentina en esta fecha FIFA de noviembre. Si bien no fue sondeado por ningún empleado ni enviado especial del cuadro inglés, fue uno de los nombres más destacados que se encontraban en una lista que elaboró The Athletic, la prestigiosa sección deportiva del New York Times, como posibles candidatos a reemplazar a Rodrigo Hernández mientras se encuentre lesionado.

Según el portal, el Tucu "es uno de los mejores en Europa a la hora de progresar la pelota con pases cortos que rompan la línea y regateando a través de la presión". Aunque, como contrapartida, destacan que muchas de sus grandes virtudes se deben a su buena combinación y complementación con el suizo Granit Xhaka, por lo que señalan: "Probablemente esto no sea lo ideal como reemplazo de Rodri".

Palacios jugó tres partidos en el Mundial de Qatar 2022. (Foto: @exepalaciosok)

Palacios ha sabido destacarse y ser protagonista tanto en River Plate, con el que ganó 5 títulos (incluida la Libertadores 2018), como en el Bayer Leverkusen, cuya participación fue muy importante en la obtención de la última Bundesliga. Si bien con la Selección argentina tuvo un rol más secundario, estuvo presente en todas las copas que ganó en los últimos cuatro años: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, todos con algún grado mayor o menor de participación.

¿Entrará finalmente en la consideración de Guardiola para ser refuerzo del Manchester City?