La curiosa aclaración de Juan Pablo Montoya sobre los desafortunados dichos contra Colapinto: "Es chistoso porque..."

Juan Pablo Montoya fue duramente criticado luego de apuntar contra Franco Colapinto por el accidente que protagonizó durante el Gran Premio de Brasil. El colombiano lanzó una frase que generó mucho revuelo y los comentarios en contra no se hicieron esperar.

La crítica de Montoya

En diálogo con el diario AS de su país, el ex Fórmula 1 expresó: “Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar, pero ahorita Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Safety Car)”. Al notar la catarata de respuestas en su contra, buscó aclarar sus dichos, a medias.

“Es complicado porque la gente se toma las cosas personales cuando quieren a su piloto y a su país, es entendible. No estoy buscando rajar a nadie, solo opino de la situación”, dijo durante una streaming en vivo y agregó: “Es chistoso porque esto lo he vivido toda mi vida y no me afecta. Como dicen, preocúpate el día en que no opinen”.

En esa charla, había expresado también que Christian Horner y Helmut Marko, de Red Bull, se equivocaban en buscar al argentino y propuso una especie de "trueque" con Carlos Sainz: "Dije que si fuera de Red Bull, elegiría a Sainz, ¿quién no? Es la verdad. Pero entiendo que algunos no lo tomaron bien".

Colapinto tendrá nuevamente acción el próximo fin de semana, en el Gran Premio de Las Vegas, y la actividad para el argentino comenzará el jueves 21 a partir de las 23.30 (horario de Argentina) para afrontar la práctica libre 1 de la 22ª fecha del calendario de la Máxima. La carrera principal se iniciará a partir de las 3 de la mañana del domingo 24 de noviembre y será a 50 vueltas.